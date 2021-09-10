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先體檢後接種 咁打疫苗最安心
2021-09-10
先體檢後接種 咁打疫苗最安心
一場疫症，一支疫苗引起大眾對身體檢查的關注。根據衛生署指引，大部分健康人士都建議接種新冠疫苗，但發燒、12歲以下兒童、孕婦、哺乳期的婦女、患有慢性疾病、過敏史等人士就應先諮詢醫生意見。不過並不是每人都了解自己是否患有慢性病或過敏史，有建議指接種前可先進行身體檢查及諮詢醫生意見，從而選擇合適疫苗，減少接種後出現嚴重副作用的風險。現時更有不少私營醫療機構推出接種新冠疫苗的主題檢查，讓高危人士及沒有定期驗身的人士判斷自已是否適合接種疫苗。
接種疫苗前進行身體檢查，主要找出是否有慢性疾病及是否對疫苗過敏，之後可再考慮接種，及與家庭醫生商討如何選擇疫苗。一般接種後的不良副作用多與三高，心血管問題有關。然而2017年衞生署一項調查發現，全港15至84歲人士當中，有超過一半出現最少一項「三高」病徵，但當中接近過半病者卻從不察覺自己患病，選擇驗身計劃時要留意計劃有否包含這些項目。
而接種疫苗的敏感反應則有紅腫、痕癢、風疹，甚至過敏性休克，香港過敏科醫學會發表指引，指若接種首劑疫苗後出現懷疑過敏反應、有過敏性休克病史或對多種食物或多於一種藥物曾有嚴重及即時（1小時內發作）的過敏反應，以上三種人士接種疫苗前應諮詢家庭醫生意見，或要進行過敏評估。不少私營醫療機構推出接種新冠疫苗前身體檢查的主題計劃，除了方便有意接種人士作出健康評估，選擇適合自己的疫苗，亦可及早檢視自己患上慢性病的潛在風險。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/先體檢後接種-咁打疫苗最安心-284143