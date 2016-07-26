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北京同仁堂香港仔型格新分店開幕 推新張誌慶及消費券9折優惠
28 分前
北京同仁堂香港仔型格新分店開幕 推新張誌慶及消費券9折優惠
政府派發的消費券帶動市民消費意欲，不少市民都會選擇投資在自己健康上。北京同仁堂的香港仔分店於今天正式開業，歡迎親臨香港仔中心分店購物，並享購物優惠*，優惠期有限，送完即止。適逢第二期消費券到手，於門市用消費券購買精選產品亦可享額外9折優惠。
同仁堂新分店座落於南區大型優閒購物熱點，位處香港仔市中心，提供同仁堂自家品牌中成藥及保健品、優質參茸及其他中成藥產品。店舖以創新形象展現，開揚裝潢方便顧客挑選合心意的中成藥產品。新店亦繼續秉承「同修仁德，濟世養生」的精神，繼續守護香港市民的健康。優惠期內於分店購物，可享購物優惠*，優惠期有限，送完即止。
門市網店同步推消費券特享優惠
於北京同仁堂門市以消費券購買精選產品亦可享額外9折！而於網店以消費券購買精選產品就會獲得電子購物券，可以於下次網購時使用。精選產品包括破壁靈芝孢子粉膠囊，有助增強身體免疫力，適合受睡眠質素困擾、各種免疫力功能低下人士等；極細珍珠粉有助安神定驚，清肝明目，改善失眠症狀，而珍珠粉亦有美顏作用；白鳳丸則有補氣、養血，調經功效，有助身體虛弱的人士調理體質。
* 優惠受條款及細則約束，如有任何爭議。北京同仁堂保留最終決定權。
* 優惠期有限，詳情請向店員查詢。
香港仔分店地址：香港仔中心第4期地下6F號舖
營業時間：早上十時至晚上八時
查詢：2881 7989
北京同仁堂香港仔型格新分店開幕 推新張誌慶及消費券9折優惠
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/北京同仁堂香港仔型格新分店開幕-推新張誌慶及消費券9折優惠-287911