大數據時代 恒大培育數據科學及商業智能專才

在數據為王的年代，企業掌握及靈活運用大數據，便可開拓無限商機。如何分析龐大數據，並從中提取有用的訊息是一門極其重要的學問；在瞬息萬變的商業環境中利用分析結果，進而作出周密的決策，又是另一門學問。香港恒生大學開辦「數據科學及商業智能學（榮譽）理學士」課程，培訓學生精通兩門學問，成為業界炙手可熱的人才。
課程融合「數據科學」（Data Science）及「商業智能」（Business Intelligence）。「數據科學」（Data Science）結合數學、統計學及計算機科學的知識和技巧，從複雜數據中提取有用的訊息。數據科學的應用範圍廣闊，除了商業上的數據分析，近年興起的人工智能及機器學習，以至新冠肺炎疫情的預測，都涉及數據科學知識和技巧。而「商業智能」（Business Intelligence）則著重分析和整合商業數據，從而演示實用的商業訊息及作出適當的商業決策。課程透過不同學科，教授學生在龐大的數據中抽絲剝繭，運用適當的技巧加以分析，找出有關聯的資訊，並整合成有意義的結論。
重視實習經驗 應用知識技巧
課程重視為學生提供實習經驗，讓他們應用課堂學到的知識和技巧，同時汲取實戰經驗，提升職場競爭力。學生曾於政府統計處、恒生銀行、匯豐銀行、星展銀行、屈臣氏集團、安永會計師事務所、蘇黎世保險集團、及Pacific BMW（美國）等著名機構實習。
學院特別設置應用統計實驗室，讓同學熟習業界普遍使用的數據分析軟件，如SAS (Statistical Analysis System)。透過修讀課程內指定的必修學科及達到滿意成績，同學更可獲頒本課程和SAS Institute聯合頒發的專業證書，增加他們日後投身數據分析或相關工作的機會。
香港恒生大學
數據科學及商業智能學（榮譽）理學士學位
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