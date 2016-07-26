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嶺南LIFE毅進文憑 增五大新課程 滿足社會需求
3 小時前
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嶺南LIFE毅進文憑 增五大新課程 滿足社會需求

嶺南大學持續進修學院(LIFE)開辦為期一年的全日制毅進文憑課程，涵蓋8大專業範疇共19個選修科，熱門課程包括紀律部隊訓練、幼兒教育、日語及日本文化、運動及體適能培訓。2021/22新學年更增設創意媒體製作、警務及懲教備考、消防及救護備考、入境及海關備考，以及酒店營運及宴會服務選修科，滿足社會需求。

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課程理論與實用兼備，符合畢業要求的學生可銜接升讀LIFE副學士或高級文憑課程，再銜接本地或海外的學士學位課程。毅進文憑的資歷相當於香港中學文憑試五科(包括中國語文和英國語文科)第二級程度，獲政府接納為符合超過30個公務員職位的學歷要求。

LIFE師資優良，以心教學，學習及康樂體育設備齊備。大部分同學可於嶺南大學校園上課，使用餐廳、禮堂、學習資源中心、語言自學中心、健身室、泳池、足球場等運動設施，享受大學生活。另設太子教學中心及新增設柯士甸教育中心，鄰近港鐵沿線，方便同學於市區上課。

LIFE重視學生全人發展，舉辦多元化學生活動，擴闊學生視野，包括海外服務學習團、球類及歌唱比賽、開放水域潛水員課程、急救證書課程、WAR GAME、化妝班、就業及升學講座等。另外，為鼓勵同學積極學習，LIFE設有多個獎學金及學費資助計劃供同學申請。

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*將視乎2019新型冠狀病毒疫情的發展情況或其他未能預料的因素而作出調整，詳情請留意學院網站的最新消息及公布。

課程查詢
電話：2616 8274
電郵：yijin@LN.edu.hk
WhatsApp：6226 8082
Facebook：LNYijin
Instagram：lingnanlife_dyj
網址：life.LN.edu.hk/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/嶺南life毅進文憑-增五大新課程-滿足社會需求-276782
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