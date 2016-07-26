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幼兒長者服務愈趨重要 IVE畢業生成行業專才
2 小時前
幼兒長者服務愈趨重要 IVE畢業生成行業專才
IVE幼兒、長者及社會服務學科旨在提供高質素的幼兒教育、長者護理服務，以及社會工作的專業培訓，相關課程獲政府及專業機構認可。學科與政府部門、社會服務中心、老人中心、安老院和學前教育中心保持緊密聯繫，業界夥伴亦為學生提供實習、實地考察及專題研習機會，豐富學生的學習經歷。
多元升學出路 專業教育設施培育專才
各課程均提供本地及海外升學銜接，包括直接升讀英國赫爾大學(University of Hull)幼兒教育(榮譽)學士銜接課程，以及銜接本地或海外全日制/兼讀制的相關學士課程，培育學生成為專業人士。此外，課程提供不同的模擬學習環境如幼兒教育中心、臨床觀察室等。
豐富學習經歷 鞏固專業知識
透過行業實習、交流、工作坊、社會服務等多元學習經歷，建立學員的專業知識與技能，培養積極及正面的態度，提升就業競爭力。學科亦鼓勵同學參與公開比賽，累積經驗。
受惠於香港特別行政區政府、工商界、專業團體及熱心人士的慷慨捐助，VTC每年頒發多項獎學金計劃，金額由港幣10,000元至40,000元不等，鼓勵表現出色的學生。
地址：香港新界沙田源禾路21號
香港專業教育學院(沙田)
課程查詢熱線：2256 7426
電郵：st-cecs@vtc.edu.hk
中六網上統一收生計劃
7月21日（三）至26日（一）
歡迎中六同學參加
查詢：2897 6111
詳情請瀏覽VTC入學網頁
www.vtc.edu.hk/admission
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/幼兒長者服務愈趨重要-ive畢業生成行業專才-276589