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康蕓辦中風復康治療講座 反應熱烈 中風康復者分享：個人化復康最有效
2021-09-10
康蕓辦中風復康治療講座 反應熱烈 中風康復者分享：個人化復康最有效
近年香港中風的患者越來越多，甚至成為香港主要的殺手病之一。早前，康蕓復康治療中心於香港中央圖書館舉行中風復康治療講座，出席人數接近200人，反應熱烈。是次講座特別邀請神經外科專科醫生方道生醫生及復康經理吳劍青為出席人士分享中風的成因與復康治療，更請來中風康復者Dominic分享他的復康經歷。
方道生醫生先講解中風的成因及影響，指腦部需要大量血液運作，當血液供應出現問題時便可引起中風，一般分類為缺血性及出血性中風。他解釋不同的治療方案後，強調面對中風還是預防勝於治療，應盡量消除高風險因素，如高血壓、高膽固醇及肥胖等等。不少講座參加者為中風患者及其親人，Dominic分享指經過不同治療及訓練後，認為同樣兼顧身心的個人化復康至為有效。身為物理治療師的復康經理吳劍青則透過多個案例解釋，康蕓復康治療中心的跨專業團隊如何為中風患者度身訂造復康計劃，以針對性評估及多方面治療，配合互動醫療設備和科技，協助患者達成個人化目標。
跨專業團隊 多元復康訓練
除了中風復康，康蕓復康治療中心亦提供骨科復康、痛症管理、認知訓練及照顧者培訓及支援等「跨醫療專業」一站式服務。中心的專業團隊會先為用家進行評估，再度身訂制復康計劃，進行復康時亦會評估及進行調整，確保用家可得到最適合有效的協助。專業團隊則由跨專業人士組成，包括老人專科醫生、物理治療師、職業治療師、註冊護士及註冊社工等，以兼顧用家不同需要。中心亦配備各種先進的復康設備，透過互動性訓練增加趣味性，吸引患者進行復康。
查詢：2301 1398
電郵：rrcinfo@rosevillehk.com
網址： www.rosevillehk-rc.com
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/康蕓辦中風復康治療講座-反應熱烈-中風康復者分享：個人化復康最有效-284146