浸大工商管理學士(榮譽)學位課程 致力推動體驗學習 培育未來商界領袖

香港浸會大學工商管理學院為全球僅百分之一的商管學院，通過嚴格審核課程設計、教學材料、師資，獲國際商管學院促進會(AACSB)、歐洲評審組織(EQUIS)及工商管理碩士課程協會(AMBA)頒發三冠認證。
浸大工商管理學院旨在培育具國際視野和商業道德的商界領袖，其工商管理學士(榮譽)學位課程提供七大專修：會計學、經濟學及數據分析、創業及創新學、財務學、人力資源管理學、資訊系統與商業智能學，以及市場學。學生可利用自由選修科的學分選讀雙專修，學習跨學科知識，增加在就業市場上的競爭力。
設多項獎學金 資助優異學員
浸大工商管理學院設有入學獎學金，一次香港中學文憑考試最佳四科主修及兩科選修科目考獲27分或以上的學生即符合申請資格，最高可獲四年全額學費資助，金額高達$168,400，名額不限。學院與加拿大西蒙菲莎大學 (Simon Fraser University)和華沙科依敏斯基大學(Kozminski University)合辦雙學位，學生於修畢課程後可同時獲頒來自兩間大學的工商管理學士學位證書。除此以外，學院亦自設海外留學獎學金，每年參與海外交流的學生中，約四分之一獲高達$54,000資助。
安排海外實習 拓展國際視野
在大學和學院的安排下，六成學生於畢業前取得一至三個工作實習機會，於海外及本港的大小機構從事會計、市場推廣、資訊管理及人力資源管理等職務。以海外工作實習為例，學生可於暑假期間前往芝加哥、倫敦、墨爾本、慕尼黑、三藩市、悉尼、台灣、多倫多等地的機構當實習生，拓展國際視野。
浸大工商管理學院的畢業生備受商界垂青，九成半學生在畢業半年內全職就業。有部份畢業生自立門戶，亦有學生前往海外繼續進修。
香港浸會大學
工商管理學士(榮譽)學位課程
電話：3411 5265
網址：www.hkbu.edu.hk/bba