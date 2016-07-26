熱愛旅遊酒店款待 港生遠赴瑞士留學 實踐夢想

一場世紀疫症，令各位旅遊達人暫時不能到外地旅遊，而其他國家的旅客亦不能來港，可以預見在疫情緩和，各國放寬封關措施後，世界各地的旅遊相關業務，將迎來新的高峰。自小便熱愛與家人旅遊的Annie，便於去年DSE放榜後，遠赴瑞士酒店管理大學（Swiss Hotel Management School, SHMS）留學，希望畢業後能投身酒店業工作。
及早計劃 朝夢想進發
Annie一早便計劃修讀酒店管理及款待相關的科目，於去年DSE放榜，她更獲香港中文大學酒店管理及房地產學系錄取。「我自小喜歡旅遊，當去到外地的酒店時，獲得他們的熱情款待，讓我產生恍如在家一樣的舒適自在感覺。我亦希望在日後所工作的酒店，為客人營造出相同的感受。」Annie 笑指自己性格熱情，喜歡招待朋友和客人，所以一早便選擇了報讀感興趣的酒店管理學系。
著重實踐 提供不同實習機會
由於Annie對酒店管理工作的濃厚興趣，她於中五職涯規劃時，已搜集並了解不少SHMS的資料。「我最後選擇到瑞士留學，除了因為SHMS於業界享負盛名外，亦因為院校相當著重實踐，由於校園前身便是五星級酒店，加上我們每天都要穿著整齊的西裝，整理好儀容才上課，故真的有在星級酒店工作的感覺。」她並指一年級的同學主要學習餐飲和招待，而他們每星期都會安排一堂，真的需要到廚房烹調食物或模擬於酒店餐廳招待客人，恍如真的於酒店工作一樣。
於SHMS升學，亦讓她有機會認識不少來自不同國家，如法國、韓國、瑞典、印度、印尼等不同國籍的同學，可以了解他們的國家。此外，在瑞士留學的另一好處，是有更多機會去學習包括葡萄酒及芝士等食品的知識，於招待客人時能更專業。
SHMS課程全面及涵蓋酒店管理、旅遊及會展項目管理、工商管理、人力資源管理等商學科，而她因為喜歡與人互動接觸，最有興趣是選擇行政管理、市場營銷、宴會策劃及客戶服務等範疇，當每次可以滿足客戶要求，客戶因她的款待而高興時，都成為她學習和工作的動力。
回港實習 實戰獲益良多
由於SHMS採用半年理論半年實習的學制，Annie於修畢上半學期的理論課後，便決定回港實習。她現時於香港瑰麗酒店禮賓部實習，要真正接觸顧客和與同事相處，讓她可學以致用，更是獲益良多，如學習同事如何彈性處理客戶要求、務求做得更專業等。而她於八月份實習期滿後將會再返瑞士繼續學業。她希望今屆考生可以放鬆心情面對放榜，要明白無論最後結果如何，已盡力就可以，成績不代表一切。未來若真的想從事酒店管理，還要考驗其他能力如分析能力、創意、細心等，莫把自己困在框框裡。最後她祝今年的考生鵬程萬里，一切順利！
瑞士酒店管理大學資訊
查詢：2545 0505（Swiss Education Group）
網址：www.swisseducation.com.hk