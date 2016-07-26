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近七成家長有意送子女留學 英國寄宿學校最受歡迎
3 小時前
近七成家長有意送子女留學 英國寄宿學校最受歡迎
近年港人對海外升學需求殷切，大地教育委託私營研究及調查機構，於今年5月期間向超過300個家庭進行網上「2021年港人海外升學意向」問卷調查，結果顯示，在育有子女的受訪者之中，近七成(66%)父母已經或有意送子女往外國升學，而當中激發決定的三大因素分別是：對本港教育無信心(51%)、希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長(48%)及香港現時政治氣候環境(42%)。
接近六成(55%)受訪父母表示對子女「在新環境的心理壓力及情緒影響」以及「子女的獨立自理能力」這兩大方面表示憂慮，而「經濟負擔」則佔不足半數(46%)。在生活住宿安排方面，超過六成(62%)家長打算在子女中學階段(12-18歲)時送他們到海外升學，當中近一半(47%)家長傾向讓子女入住寄宿學校，英國是海外升學最受歡迎之目的地，超過半數(55%)受訪家長選擇。
大地教育行政總裁莫柏祺指，近兩年接獲海外升學查詢數字大幅上升，即使疫情持續，海外升學查詢近乎有增無減。2020年對比2019年最高增長達177% (7月份)。而2021對比2020年最高增長達111%(3月份)。大地教育市場營銷經理鄭迦南亦指初中階段是送子女往海外負笈的最佳時機，因小朋友已有一定自理能力，較易獨立適應海外生活，而且有較佳學習吸收能力，能練習一口流利英語。英國的寄宿學校教育發展相當成熟，對海外學生學術和語文上的支援充足，而且學習環境安全，設施完善又多元化，再加上英國大學聞名於世，故是香港家長送子女留學的首選地。輔導心理學家吳加垚則建議，父母除了鼓勵子女外，亦要與子女建立良好遙距親子關係，並應多信任他們，並以開放態度溝通，以釋除子女出國後的心理壓力。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/近七成家長有意送子女留學-英國寄宿學校最受歡迎-276783