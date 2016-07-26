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透過體驗式學習培育專業幼師 宏恩增設$20,000入學獎學金
3 小時前
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透過體驗式學習培育專業幼師 宏恩增設$20,000入學獎學金
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透過體驗式學習及教學實習，讓學生在實際幼兒工作環境中實踐所學。

宏恩基督教學院之兩年全日制「幼兒教育高級文憑課程」提供專業及有系統的幼兒教育培訓，並透過體驗式學習及教學實習，讓學生在實際幼兒工作環境中實踐所學，使學生能以專業知識和基督的愛服務幼兒教育界。課程重視通識教育、語文能力提升和社會服務體驗，促進學生的全人發展，為日後持續進修或就業作更佳裝備。

學院提倡體驗式學習，並以多樣化教學方法，如工作坊及微格教學，幫助學生掌握教學技巧。實習對學生掌握教學技巧及與幼兒相處十分重要，學生將獲安排於本地的幼稚園或幼兒中心實習，獲取寶貴的教學實習經驗。課程為學生提供駐校體驗，教學實習及實習工作坊，將專業知識與實踐融合。

畢業生可獲取四項專業認可資格，包括：向教育局申請註冊為合格幼稚園教師、向社會福利署申請註冊為合資格的幼兒工作員和幼兒中心主管，以及獲社會福利署認可為特殊幼兒工作員，投身幼教專業；畢業生亦可選擇申請相關之銜接學位或學位課程，繼續進修。

學院於今年增設$20,000入學獎學金，凡香港中學文憑試(HKDSE)成績達5科2級或以上之同學（包括應屆中六畢業生），如成功獲學院取錄或有條件取錄，並提供學校推薦信，即可向學院申請。成功入讀課程之同學如符合指定要求，更可於二年級繼續獲發$20,000獎學金，完成兩年的高級文憑課程。

*獎學金之申請人必須要符合基本資格才獲考慮，所有申請必須經學院審批，學院保留發放獎學金之最終決定權。
 

課程查詢：
電話 / WhatsApp：5804 4140   電郵：registry@gratia.edu.hk
網址：www.gcc.edu.hk  
地址：九龍石硤尾偉智街5號 (港鐵石硤尾站C出口）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/透過體驗式學習培育專業幼師-宏恩增設20000入學獎學金-276784
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