電子消費券╳信用卡簽帳獎賞攻略

首批電子消費券攞到手咁耐，大家使晒未？已經用完或者打算等齊$5,000先用都好，有時進行大額交易，尾數難免要用到信用卡支付，各大銀行紛紛聯乘不同儲值支付工具，推出電子消費券獎賞及商戶折扣優惠，等大家簽帳簽得盡興精明！
中銀香港信用卡
AlipayHK簽帳享10倍積分獎賞
繼早前推出的電子支付工具綁定及BoC Bill綜合收款服務優惠後，中銀香港特別加碼推出「人人買得喜」獎賞活動，即日起至2021年8月31日，首30,000名成功登記的合資格客戶，憑中銀信用卡進行零售簽帳，包括透過AlipayHK簽帳，均可享10倍積分獎賞，回贈率高達4%；而推廣期內，每月首5,000名首次成功綁定中銀信用卡之AlipayHK客戶，亦可獲享港幣$20迎新獎賞。
此外，於2022年1月31日或之前，以中銀信用卡透過流動支付，包括BoC Pay、雲閃付App、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、AlipayHK及WeChat Pay HK，每月累積最高簽帳金額之首10名客戶，每名客戶可享港幣$5,000現金回贈。
信銀國際信用卡
綁定AlipayHK購物賺高達$1,900獎賞
即日起至2022年1月31日期間，信銀國際Visa或Mastercard信用卡會員成功首次綁定合資格信用卡至AlipayHK，可享5張港幣$10 AlipayHK禮券，合共總值港幣$50；信用卡會員每月透過合資格信用卡，經AlipayHK作單一合資格簽帳滿指定金額，最多更可獲港幣$1,500 AlipayHK禮券。
另外，由即日起至2021年12月期間，每月11日，憑信銀國際合資格信用卡於淘寶手機App購物，並透過AlipayHK單一付款簽帳淨額滿港幣$500或以上，可享港幣$50即減優惠，推廣期內每位客戶最多可獲港幣$300即減優惠。不過要留意，電子消費券只適用於天貓香港的購物支付，並不支持淘寶(跨境)香港站使用。