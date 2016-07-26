DSE分數預期成績差異大？ 放榜前要有PLAN B

放榜在即，相信大部分同學早已選定心儀學科，甚至作好周詳的後備方案。不過學友社學生輔導顧問吳寶城指，今年因應疫情影響，同學的成績未能與以往般能準確預測，或許應變計劃要再作更全面的調整，由預留每科1至2分「走盞」調整至預留每科2分或以上。近年亦出現新興熱門科目，同學可按將來職業志向選擇。
以往同學可按放榜成績的預測選科，及做好放榜後準備。今年受到疫情影響，應屆考生由中五起長時間在家上課，加上文憑試內容作出了調整，難以評估學生的學習效能。過去學校會依以往經驗及數據，和校內模擬試成績，預計學生文憑試結果。吳寶城估計，受到以上因素影響，不論同學或者學校都較難作出與以往一樣精準的預計，現實中有機會出現較大的成績差距。他建議同學今年應在準備改選聯招課程計劃時，應預留較大的成績差距，即使出現突發狀況，亦能預早準備對策，避免放榜後受到情緒影響及時間限制而作出錯誤決定。
改選時，除了考慮成績，亦要考慮自己職業意向及興趣。近年有些科目突圍而出，吳寶城分析這是受到社會新趨勢所帶動，如STEM帶動了考生對報讀科學、工程等相關科目的興趣；醫療專業人員在經濟下滑時仍有高需求，更令到相關科目在熱門選科中更為突出。吳再舉例，以往只有一間院校開設物理治療課程，政府推算未來物理治療師人手出現短缺後，便有多間院校開辦相關課程，而新增學位亦能被消化。
升學兼移民？
吳：考慮當地就業狀況及政策
教育局於去年十月向考生收集升學意向，調查發現逾6000人希望到海外升學，佔整體14.5%，對比上學年升幅超過4成。近年有非熱門國家受到同學青睞，如愛爾蘭等升學成本較低的英語系國家，又或者放寬入學限制的日韓兩地。吳提醒，若同學考慮升學移民，選科時要先分析當地就業狀況，選擇較吃香的學科，免得遇上失業困境。而同學亦要了解當地移民政策，以及移民原因，避免只用片面資料下決定，到異地生活後才發現各種難題。