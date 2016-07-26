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IVE健康及生命科學 培養創新及科技業專才
3 小時前
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DSE中學文憑試放榜特輯2
IVE健康及生命科學 培養創新及科技業專才

新常態加速各行業科技發展，推動新科技及創新解決方案的應用，亦令相關人才的需求大增。IVE健康及生命科學學科致力提供全面的課程及專業培訓，為畢業生裝備專業知識及實務技能，穩固事業基礎。
 

課程內容實用
涵蓋多元專業領域
創科業對人才在專業知識及技能等方面的要求很高，而生物科技的不同範疇亦有其專門的技術要求。IVE生物科技高級文憑教授全面的專業知識及技能，包括分子生物學、微生物學、細胞培養學、實驗室動物科學等等，讓畢業生無論投身哪一個專業領域的工作，都能得心應手。同學更有機會於本港及海外頂尖大學及科研機構實習，為未來專業發展鋪路。
 

畢業生分享
畢業生楊衍和自小對生物科技產生興趣，修畢IVE高級文憑後順利升讀本地大學。現於港大實驗室擔任研究助理一職，日常主要協助學術研究人員進行病毒學的實驗研究，同時他亦參與新型冠狀病毒的研究，「透過將病毒樣本感染不同細胞株或生物組織樣本，從而了解病毒的複製能力和感染能力，以探究阻止病毒蔓延的方法，實驗結果亦同時有助於未來疫苗的研發。」

另一畢業生陳俊邦(Bond)對生物研究一直抱有濃厚興趣，於IVE畢業後獲生物科技公司聘任為生產助理，當時負責研發禽流感基因疫苗生產技術。現為藥業公司項目經理，負責興建GMP藥廠。同時亦是生物科技顧問，Bond表示：「今年初，團隊與本地一間公司合作研究及推出納米抗菌塗層，創立品牌並取得了專利。我希望貢獻所知所學，為促進公共衛生出一分力。」

羅勵嘉(Lai Ka)自小愛觀察昆蟲，於IVE讀書期間成績優異，更獲得獎學金赴英國修讀學士和碩士課程，2018年更獲德國著名學府明斯特大學取錄為研究生。Lai Ka分享：「於IVE實習期間，負責分析甲殼類動物的保幼激素及基因，又學習分子遺傳學的應用，自此對演化生態學產生濃厚興趣。現時於大學專門研究昆蟲免疫系統演化過程，裝備自己為人類對抗世紀疫症出一分力。」

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楊衍和
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陳俊邦
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羅勵嘉

多元出路 實現理想專業 
 生物科技的應用範圍廣闊，隨著大眾對醫療質素的要求提升，行業對創科人才需求殷切。完成高級文憑後，畢業生可選擇繼續升讀學士學位，亦可於政府部門、大學、醫院、科研機構、生物科技公司等任職，擔任技術員或研究助理等職位，實現理想專業。


中六網上統一收生計劃
7月21日(三)至26日(一)
歡迎中六同學參加
查詢：2897 6111
詳情請瀏覽VTC入學網頁www.vtc.edu.hk/admission

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/ive健康及生命科學-培養創新及科技業專才-276779
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