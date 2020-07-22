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OUHK LiPACE醫療護理高級文憑獲SSSDP資助 為升學就業打穩基礎
36 分前
OUHK LiPACE醫療護理高級文憑獲SSSDP資助 為升學就業打穩基礎
隨著香港人口持續老化，社會對醫療服務的需求增加，對從事醫療相關人員需求非常殷切。香港公開大學李嘉誠專業進修學院(OUHK LiPACE)開辦的醫療護理高級文憑旨在為幫助學員裝備行業知識技能，課程內容涵括應用基本護理、健康評估、配藥及老年護理技能等，為未來投身醫療相關行業打好基礎。
課程由資深註冊護士及專職醫療人員教授不同科目，包括基本護理技巧及健康評估、護理基本原理及健康推廣、配藥進階原理及藥物管理、長者護理、基層醫療及社康護理等。除了課堂上教授的理論，導師更會在模擬病房教室教導學員臨床技巧，如例如鼻胃喉餵食、處理傷口等。此外，課程亦會安排學員參與社區護理服務，及到安老院舍和非牟利機構實習，參與健康推廣和評估等工作，例如幫助長者驗血糖、量度血壓和提升家居安全意識等。
課程提供多元升學階梯，包括本地及海外的護理、專職醫療及健康科學等課程。另外，課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」，扣除資助後每年學費為$30,490。
香港公開大學李嘉誠專業進修學院
（OUHK LiPACE）
7月21-24、26日
全日制課程即場、網上同步收生
(7月24日前報名 可獲豁免報名費)
親臨葵興校園
9:00am – 6:00pm (星期一至五) /
9:30am – 2:00pm (星期六)
九龍貿易中心第2座8樓
(港鐵葵興站E出口)
查詢電話：3120 9988
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/ouhk-lipace醫療護理高級文憑獲sssdp資助-為升學就業打穩基礎-276777