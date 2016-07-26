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OUHK LiPACE 9高級文憑課程納入SSSDP
2 小時前
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DSE中學文憑試放榜特輯1
OUHK LiPACE 9高級文憑課程納入SSSDP

香港公開大學李嘉誠專業進修學院(OUHK LiPACE) 於2021/22學年開辦18個兩年全日制高級文憑/副學士課程，涵蓋多個專業範疇，提供多元升學出路，修畢後可升讀銜接學士課程。當中9個高級文憑課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」，4大課程範疇涵蓋護理、創意工業、建築及工程、旅遊及款待，合共530個資助學額。

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合資格本地學生入讀該9個課程，每年學費$24,160至$40,510(扣減SSSDP資助後之學費) 。

此外，OUHK LiPACE尚有其他高級文憑/副學士課程，包括「幼兒教育高級文憑」、「日本研究高級文憑」、「犯罪學高級文憑」、「寵物護養及動物輔助治療高級文憑」、「工商管理高級文憑」、「心理學高級文憑」及「創意文化及媒體實務高級文憑」。另有開辦文憑課程，包括「基礎教育文憑」、「護理服務文憑」以及「幼兒教學文憑（教具設計）」。

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電話：3120 9988
電郵：lipace@ouhk.edu.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/ouhk-lipace-9高級文憑課程納入sssdp-276592
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