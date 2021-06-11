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Super Daddy至愛禮物提案(下)
2021-06-11
Super Daddy至愛禮物提案(下)
綠養坊靈芝專方有效提升熟睡時間達62%
本地大學科研、香港製造的「綠養坊靈芝專方」經科研證實能有效寧神安眠及增強免疫力。靈芝專方由50%「靈芝子實體(即靈芝提取精華)」及50%「全破壁靈芝孢子」配伍而成，比「純靈芝孢子」功效更強，更快被人體吸收。屈臣氏獨家優惠一件$199，三件平均價$179(原價$599)，優惠期至6月17日。
查詢：3180 3033 Facebook專頁：綠養坊 Nutrigreen
無線家庭KTV 隨時隨時在家做「K歌之王」
日本TSK無線咪音響一體式K歌組合，搭配雙4英吋喇叭，低音渾厚有力，中高音清晰細膩；升級藍牙5.0，可無線連接10米距離；更支持TF卡及AUX外置音頻，即插即點播。有了這部「唱K神器」，爸爸就可以隨時隨地在家做「K歌之王」！
極速運算
真‧十核智能手機
今時今日，手機速度最緊要快！日本ASK推出「真．十核」SP598極速4G LTE手機，採用全新64Bit十核處理器，可以同時開啟多個程序；6GB RAM加上64GB ROM，足以運行任何大型應用程式，更可隨心所欲下載遊戲或電影。曲弧屏配合超薄5mm邊框設計，令屏幕完全貼合機身；屏幕圖片解像度高達1920 X 1280P，色彩豔麗，細節豐富，帶來非一般的視覺體驗。
智能監察心率血壓
為爸爸健康把關
平日忙於工作，少了時間陪伴爸爸，但又擔心他的身體？日本TSK 4G全網通視頻心率血壓防水長者定位追蹤手錶，有齊通話、心率監測及精準定位功能，專為中老年人設計的高清屏幕，輕鬆易用；支持生活防水，日常濺水不影響佩戴；採用高密度聚合物鋰電池，容量達650mAh，待久時間更長，不用頻繁充電；最重要是手錶配備SOS求救鍵，一鍵通知緊急情況，快速救援更放心。
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查詢：6821 7080
網址：http://www.uthk.com
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/特刊/super-daddy至愛禮物提案下-271572