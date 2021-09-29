集體回憶｜旅遊書出版人疫情下轉型 開page教路遊走香港 僅存懷舊麥當勞璧畫／50年代中環唐樓／郵政總局

疫情之下全球封關，相信大家即使想去旅行也無能為力。留在香港這麼久，應該都發掘了不少以前未去過的本地景點吧！除了去戶外郊遊，其實香港還有好多特別的建築物值得我們留意，今次就由Facebook專頁「香港老美 老香港的美學印記」版主Simpson，帶我們遊走香港，到香港仔看僅存的麥當勞璧畫，穿梭於中環半山老唐樓之間，一說歷史故事。

香港仔懷舊麥當勞璧畫 全港僅存三幅

「利東邨麥當勞大概在1988年開業，聽經理說，到了今年11月這裡就會重新裝修，改成現在大家常見的麥當勞模樣。」版主Simpson說。利東邨麥當勞跟現在普遍的分店的裝潢不同，仍然保留著舊式快餐店布置，咖啡色的地磚，顏色繽紛的沙發凳，很有童年回憶。推門進店，感覺既熟悉又陌生，看不到一部部的點餐機，反而見到麥當勞叔叔，讓人有種時光倒流的錯覺。Simpson表示，店內最具特色的是牆上的手繪壁畫，畫上滿是店舖代表吉祥物，如漢堡神偷、滑嘟嘟、小飛飛等，這些伴隨七、 八十後成長的角色，如今買少見少，甚至新世代的小孩都對他們毫不知曉。「在10年前左右開始，麥當勞開始轉裝修，隨着他們裝修，壁畫也沒有留下來。」Simpson感歎地說。

中環半山唐樓 建於1957年

地點一轉，我們來到中環半山之間，不是去找餐廳搵食，而是要介紹這幢建於1957年的舊式樓房。「其實它本來是商住的兩用樓宇，地下這層是舖位，一樓是辦公室。這幢樓除了有商業的元素在內，亦會看見外牆有精緻的裝飾，例如10孔通風孔。」Simpson指除此以外，大門上面的鐵製楣窗亦值得留意，保存得不錯，造工精緻，是當年常見的建築設計。

公共回憶 中環郵政總局

「中環郵政總局其實屬於第四代，興建於1976年，以前旁邊是香港天星小輪碼頭，再旁邊是香港大會堂。其實他們的建築風格也很相似，都是現代主義的建築風格。」Simpson表示，隨着天星小輪碼頭之前已經拆卸，皇后碼頭也拆掉，現在就只剩下香港郵政總局和大會堂，如果連郵政總局都拆卸，從前大家的公共回憶只會漸漸消退。

旅遊書出版人轉型 用文字記錄香港

「其實我們本身是出版旅遊書的，例如東京、台灣 、曼谷等等，但因為疫情關係，我們無法外遊，於是就嘗試從歷史的角度介紹香港的舊人舊物，我和Sammie一起夾手夾腳開了這個專頁叫『香港老美』。」Facbook專頁開了半年左右，內容主力集中介紹香港舊有建築，以及關注舊事物，吸引不少人支持，他們亦在書展期間推出同名書籍。香港城市發展急速，舊人舊事總是隨年月溜走，因此兩人都認為，如果此刻不再好好記錄，很快很多事情都會消失在眼前。

香港老美 老香港的美學印記

Facebook專頁：https://www.facebook.com/hongkonglomei

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