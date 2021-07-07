動漫節2021｜動漫節重點精彩節目 參展商/舞台表演/Cosplay大賽
現場有精彩的舞台表演及Cosplay大賽等豐富活動
香港動漫電玩節將於7月23日開鑼，終於進入開幕倒數階段，相信各位動漫迷都非常期待。大家除了可以購買心愛動漫的精品外，也可以欣賞現場精彩的舞台表演及Cosplay大賽等豐富活動！
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詳細參展商名單 方便大家做定功課！
首先，大家可以留意動漫節地圖，地圖上有詳細的參展商名單，今屆為人認識的攤位有萬代南夢宮(Bandai Namco)、東立、羚邦、瑞華行、木棉花，及曼迪傳播等，大家入場前可以做定功課，記下想去的地方，就能輕鬆玩盡動漫節！
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動漫節Cosplay嘉年華
今年多個強大本地Cosplayer團體參加香港動漫電玩節Cosplay嘉年華舞台，有 BaLance，I-Motion，Maid Planet，V-Project，罪石戰記~elpis，罪石戰記~PRIS，罪石戰記~iliad ，以及鳶尾變奏曲，陣容強大，大家能欣賞到多個隊伍的精彩演出！
動漫節同人區舞台節目表
除了有多位同人愛好者來到香港動漫電玩節同人區舞台表演，還有Cosplayer隊伍簽名會，支持本地同人文化！
動漫節Cosplay大賽
經過初選入圍動漫節Cosplay大賽的20位Cosplayer，花了不少心思製作出精美的衣裝，而比賽為單人賽制，20位參賽者將於本月24及25日(星期六及日)在動漫節主舞台進行總決賽，當中還有《全民造星3》參賽者葉小妍，相信現場氣氛將會相當熱鬧！
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/動漫節2021｜動漫節重點精彩節目-參展商舞台表演cosplay大賽-276226