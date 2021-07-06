暑假好去處｜文青必去！日本人氣美食藝術家「美味しい每日」展覽
日本人氣美食藝術家Maomomiji首個海外展覽「美味しい每日」登陸海港城・美術館
日本人氣美食藝術家Maomomiji首個海外展覽「美味しい每日」由即日起至8月1日於海港城・美術館舉行，現場展出了藝術家精挑細選的30幅電腦繪圖傑作，文青們要把握機會到海港城欣賞了！
Maomomiji一直不斷創作以美食為主題的電腦繪圖，包括美味的煎餅、巧手製作的壽司、豐盛滿足的全日早餐，及嘶嘶作響的串燒等，栩栩如生的作品，令人垂涎欲滴！而他的社交媒體吸引了超過十五萬人關注，更曾與日本知名品牌合作繪製美食插圖！
走進展覽會場，大家可看到傳統茶餐廳常見的日替式餐牌，之後不妨前往「美食地圖」，細探每道橫街小巷的不同美食，進一步了解菜餚。最後大家可以走到「餐桌」，與其他觀眾共享「美饌」。相信展覽能讓大家投入到美食的世界，想起日常生活中美食帶給我們的喜悅、幸福和滿足！
展覽中所有作品均可出售，另有食物主題周邊商品限量發售，而想念日本的朋友也可以出發到海港城・美術館參觀「美味しい每日」展覽，重溫你最喜歡的日本美食！
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/暑假好去處｜文青必去！日本人氣美食藝術家「美味しい每日」展覽-275069