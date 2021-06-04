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迪士尼樂園美食禮品廊登陸時代廣場 憑電子消費可獲樂園門票兩張 6月壽星唐老鴨甜品+生日禮物！
2021-06-04
迪士尼樂園美食禮品廊登陸時代廣場 憑電子消費可獲樂園門票兩張 6月壽星唐老鴨甜品+生日禮物！
早前時代廣場舉辦的《Donald Duck Geometric World》，引來不少人朝聖打卡。今次它們再與迪士尼樂園聯乘，推出「限定迪士尼仲夏樂購賞」，憑指定電子消費即可換取香港迪士尼樂園限定禮品及樂園門票。另設「香港迪士尼樂園美食禮品廊」，大家不用入園都可以買到迪士尼禮品，迪士尼粉絲必去！
由2021年6月5日至6月20日期間(逢星期六及日及公眾假期)，凡於時代廣場即日以電子消費滿HK$2,000- HK$7,999，即可換領涼浸浸補水噴霧器/噴水風扇一個；而消費滿HK$8,000或以上，更可換領迪士尼樂園1日標準門票兩張！每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。
除此之外，它們亦同步舉辦「香港迪士尼樂園美食禮品廊」，精選超過300件「食、玩、樂」的香港迪士尼獨家禮品。包括備有大人小孩同款的迪士尼朋友T恤、「家倍滋味」真空美食包等，讓大家可以溫馨地慶祝父親節。香港迪士尼樂園更特別推出了於限定的「栗子朱古力撻」，採用61%黑朱古力栗子蓉，加上牛油餅底，打造出口感豐富的「栗子朱古力撻」。
6月生日的你更可以與6月壽星唐老鴨一同慶祝，時代廣場推出唐老鴨主題限定甜品，包括唐老鴨白朱古力藍莓忌廉檸檬蛋糕、唐老鴨士多啤梨杯子蛋糕以及唐老鴨紅桑子曲奇棒棒糖。當然少不了多款唐老鴨主題生日禮物，以及夏天必備的「Beat the Heat」系列手提式風扇！
時代廣場《香港迪士尼樂園美食禮品廊》
日期：即日起至7月4日
時間：上午11時至晚上9時
地點：香港銅鑼灣時代廣場時代廣場地庫一樓
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/迪士尼樂園美食禮品廊登陸時代廣場-憑電子消費可獲樂園門票兩張-6月壽星唐老鴨甜品生日禮物！-270650