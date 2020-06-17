隨街挑機！Red Bull 大召集 與何柱霆勁跳 283,000

今個夏天，有 Red Bull 陪你潮玩跳繩，齊齊練出 Summer Body！有繩一齊跳，無繩⋯⋯ 都可以一齊跳！Red Bull 特意於香港心臟地帶──銅鑼灣 SOGO 外的巴士站，設置《Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰》「AR 空氣跳繩」，連 Red Bull 運動員、兩屆世界 跳繩錦標賽冠軍何柱霆 Timothy 都大力推薦，一於邊飲住 Red Bull 補充能量，一邊大玩 跳繩；Timothy 更分享獨家 Spotify playlist，帶你用耳機感受跳繩「世一」Timothy 的音 樂節奏！
提到夏日最佳消脂活動，不得不提跳繩！跳繩動作簡單，但燒脂力有效又驚人，簡單跳 10 分鐘繩，熱量消耗已等於慢跑 1 小時，練成 Summer Body 無難度！所以 Red Bull 號召 全香港人一起參與《Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰》，在 7 月 6 日前跳足 283,000 下，以跳繩環遊香港海港線一周，參加者更有機會贏得豐富禮物！ 跳繩又點少得 Red Bull 同音樂！Timothy 一般習慣練習前 30 分鐘飲一罐冰凍的 Red Bull, 提高訓練時的耐力和效能，搭配自己喜愛的音樂進行訓練。問起 Timothy 的私人歌單推介， Timothy 表示：「練習時我偏好聽一些比較激昂、節奏感強勁的音樂，另外也喜歡一些歌 詞很鼓舞人心的歌曲，會比較有衝勁，例如陳奕迅的〈恐龍進化論〉、BTS 的〈Dynamite〉 等等。」如果想自己 set 一個恆常跳繩 exercise 的歌單，Timothy 建議熱身可以從慢歌開 始，逐漸調整個人狀態和心情後，接著才跟隨重拍子的快歌繼續跳。跳完繩，即刻飲番罐 Red Bull 送你一對翼，補充能量！
關於 Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰
一起在 7 月 6 日前跳 283,000 下，等同圍繞香港 283 英里的海岸線一周。想以這另類方 式環島的你，可到 http://www.redbull.hk/skiptofit 或 SOGO 外的巴士站參與 AR 空氣跳 繩遊戲，或透過 SmartRope App 參加（適用於有 Tangram 智能繩的玩家）。完成的跳 繩下數，將計算在 283,000 的目標內，頭 200 位最快參加及頭 3 位跳繩下數最多的玩家， 即有機會贏得豐富禮品：
頭 3 位跳繩下數最多的玩家：免費一節由 Red Bull 跳繩運動員何柱霆親自教授的跳繩訓 練堂及 Red Bull Shop $500 禮券
頭 200 位參與 AR 空氣跳繩遊戲的朋友：Skip To Fit 能量包乙個（內含 Red Bull 能量飲 品及 Red Bull 無糖各一）及 SmartRope Rookie 智能繩一條
頭 200 位透過 SmartRope App 跳繩達 1,000 下的朋友：Skip To Fit 能量包乙個（內含 Red Bull 能量飲品及 Red Bull 無糖各一）
想了解更多活動詳情及參與方法，立即登上活動網頁︰http://www.redbull.hk/skiptofit
購買 Red Bull 即可參加抽獎 多買多抽，贏取豐富獎品
宜家買一罐冰凍 Red Bull 送你一對翼之餘，仲有機會抽中豐富巨獎，多買多抽！精彩禮品 包括大獎 Red Bull Half Court 香港 VIP 體驗及一年健身會籍（名額 5 個）、二獎智能錶及 LED 智能繩乙套（名額 5 個）及三獎 ROOKIE 智能繩乙條（名額 50 個）。
參加方法：https://www.redbull.com/hk-zh/events/skiptofitluckydraw/