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隨街挑機！Red Bull 大召集 與何柱霆勁跳 283,000
42 分前
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Red Bull何柱霆跳繩
隨街挑機！Red Bull 大召集 與何柱霆勁跳 283,000
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兩屆世界跳繩錦標賽冠軍何柱霆 Timothy 分享獨家音樂歌單。

今個夏天，有 Red Bull 陪你潮玩跳繩，齊齊練出 Summer Body！有繩一齊跳，無繩⋯⋯ 都可以一齊跳！Red Bull 特意於香港心臟地帶──銅鑼灣 SOGO 外的巴士站，設置《Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰》「AR 空氣跳繩」，連 Red Bull 運動員、兩屆世界 跳繩錦標賽冠軍何柱霆 Timothy 都大力推薦，一於邊飲住 Red Bull 補充能量，一邊大玩 跳繩；Timothy 更分享獨家 Spotify playlist，帶你用耳機感受跳繩「世一」Timothy 的音 樂節奏！

 

提到夏日最佳消脂活動，不得不提跳繩！跳繩動作簡單，但燒脂力有效又驚人，簡單跳 10 分鐘繩，熱量消耗已等於慢跑 1 小時，練成 Summer Body 無難度！所以 Red Bull 號召 全香港人一起參與《Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰》，在 7 月 6 日前跳足 283,000 下，以跳繩環遊香港海港線一周，參加者更有機會贏得豐富禮物！ 跳繩又點少得 Red Bull 同音樂！Timothy 一般習慣練習前 30 分鐘飲一罐冰凍的 Red Bull, 提高訓練時的耐力和效能，搭配自己喜愛的音樂進行訓練。問起 Timothy 的私人歌單推介， Timothy 表示：「練習時我偏好聽一些比較激昂、節奏感強勁的音樂，另外也喜歡一些歌 詞很鼓舞人心的歌曲，會比較有衝勁，例如陳奕迅的〈恐龍進化論〉、BTS 的〈Dynamite〉 等等。」如果想自己 set 一個恆常跳繩 exercise 的歌單，Timothy 建議熱身可以從慢歌開 始，逐漸調整個人狀態和心情後，接著才跟隨重拍子的快歌繼續跳。跳完繩，即刻飲番罐 Red Bull 送你一對翼，補充能量！

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關於 Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰

一起在 7 月 6 日前跳 283,000 下，等同圍繞香港 283 英里的海岸線一周。想以這另類方 式環島的你，可到 http://www.redbull.hk/skiptofit 或 SOGO 外的巴士站參與 AR 空氣跳 繩遊戲，或透過 SmartRope App 參加（適用於有 Tangram 智能繩的玩家）。完成的跳 繩下數，將計算在 283,000 的目標內，頭 200 位最快參加及頭 3 位跳繩下數最多的玩家， 即有機會贏得豐富禮品：

 

頭 3 位跳繩下數最多的玩家：免費一節由 Red Bull 跳繩運動員何柱霆親自教授的跳繩訓 練堂及 Red Bull Shop $500 禮券

 

頭 200 位參與 AR 空氣跳繩遊戲的朋友：Skip To Fit 能量包乙個（內含 Red Bull 能量飲 品及 Red Bull 無糖各一）及 SmartRope Rookie 智能繩一條

 

頭 200 位透過 SmartRope App 跳繩達 1,000 下的朋友：Skip To Fit 能量包乙個（內含 Red Bull 能量飲品及 Red Bull 無糖各一）

 

想了解更多活動詳情及參與方法，立即登上活動網頁︰http://www.redbull.hk/skiptofit

 

購買 Red Bull 即可參加抽獎 多買多抽，贏取豐富獎品

宜家買一罐冰凍 Red Bull 送你一對翼之餘，仲有機會抽中豐富巨獎，多買多抽！精彩禮品 包括大獎 Red Bull Half Court 香港 VIP 體驗及一年健身會籍（名額 5 個）、二獎智能錶及 LED 智能繩乙套（名額 5 個）及三獎 ROOKIE 智能繩乙條（名額 50 個）。

參加方法：https://www.redbull.com/hk-zh/events/skiptofitluckydraw/

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Red Bull 特意於香港心臟地帶──銅鑼灣 SOGO 外的巴士站，設置《Red Bull Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰》「AR 空氣跳繩」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/隨街挑機！red-bull-大召集-與何柱霆勁跳-283000-274473
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