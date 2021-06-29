香港口罩｜16款超萌Pokémon口罩登場 比卡超、傻鴨、百變怪都有份

《Pokémon》粉絲注意！香港口罩品牌H-PLUS早前推出《Pokémon》卡通口罩反應十分熱烈，今次將繼續推出第 2 彈口罩，並由於即日起開放預售，而今次同樣有16種不同款式，大家可以隨時搭配不同口罩。
H-PLUS 是次推出共 16 款成人款式口罩(175mm)，以不同小精靈作為設計靈感，包括比卡超(Pikachu)、謎擬 Q、可達鴨、小火龍、六尾、九尾、妙蛙種子、傑尼龜、卡比獸、快龍、小智版甲賀忍蛙、百變怪、波加曼、耿鬼、風速狗，及果然翁，部份款式更會同時出現進化版角色，搞鬼又好玩！
其中 8 款設計亦推出中童款式 (145mm)，包括於比卡超(Pikachu)、耿鬼、妙蛙種子、小火龍、波加曼，及傑尼龜，家長可與小朋友一起配搭時尚又注目的親子裝！
有興趣的朋友可由即日起於https://hplushk.com/collections/pokemon預訂第 2 彈《Pokémon》口罩，購買全套 16 款成人款式口罩更可獲得型格套裝禮盒！
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