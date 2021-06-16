New Balance 990VS2復刻！M990VS2價格及發售日期公開
New Balance繼上月中重新推出M990VS1後，亦將會在7月帶來系列第二款作品 – 990v2。最新 MADE 990 Version Series 990v2將會復刻各項經典配置，並會在7月16日發售。
今次 MADE 990 Version Series 第二回新作M990VS2，以卡其色及灰系色彩配置重塑經典，同時亦承接M990VS1，於鞋側加入「Version 2」字樣的紅標細節。同時鞋墊上更綴上 New Balance 美國麻省廠房的鐘樓圖案，呼應整個990 系列。今次亦保留990v2本身獨具一格的機能美學鞋面設計，再結合緩震表現全面的ABZORB中底技術，更是MADE系列對舒適性的保證。
售價：HK$2,199
銷售點︰New Balance 香港官網及專門店
New Balance 香港官網 www.newbalance.com.hk
New Balance專門店- 尖沙咀海運大廈 2 樓 272-273 號舖 | 電話: 2376 0222
New Balance專門店- 尖沙咀The ONE 1 樓 L119 號舖| 電話: 2813 2831
*以上價格適用於New Balance 香港官網及New Balance Store
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