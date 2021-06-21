大腸癌篩查 早發現早處理

大腸癌的前身是大腸息肉，如果能夠及早發現和處理，就可以避免患上大腸癌。政府建議市民到了50歲或以上，即使沒有任何症狀，都應該做大腸鏡檢查；如果已經有大便出血、有黏液、大便習慣改變，又或有貧血症狀，就更應該盡早檢查。

香港中文大學醫學院外科學系結直腸外科教授吳兆文表示，大腸癌篩查的概念，是希望可以及早找到初期大腸癌，甚至是大腸癌的前期，亦即是息肉，並將之割除，從而降低大腸癌的發病率和死亡率。

檢視整條大腸

大腸鏡是一個1.6米長的軟管，前端設有光源和鏡頭，可以將腸道內的情況投射到屏幕上，讓醫生檢查。此外，大腸鏡還有一個額外的「通道」，醫生可以放入儀器去割除息肉，或抽取腸道組織作化驗等。吳兆文指，「檢查時大腸鏡會經過肛門進入大腸，醫生首先會一直深入、逆流而上去到大腸的起點，亦即盲腸位置，然後再慢慢將大腸鏡一邊拉出來一邊檢查。這段時間要『鬥慢』，看清楚大腸的每一個部分，如果太快就有可錯過了一些細小的息肉，而一般建議拉鏡的時間最少6分鐘。」



有穿孔風險

現時大家都很關注醫療程序的副作用和風險等，當然大腸鏡檢查都一樣會有。吳兆文解釋，「大腸鏡檢查最令人擔心是穿孔，文獻指出風險約為1,000至1,500分之一，而我們臨床上則遠低於這個數字。若穿孔的話可能會導致腹膜炎，或須緊急手術去修補。其次，如果有割除息肉的話，該位置可能會出血，有需要時要多做一次大腸鏡手術去止血。」做完大腸鏡檢查後，自己亦要留意會否有嚴重腹痛、大便出血等情況，或代表了出現併發症，宜找主診醫生，甚至立刻到急症室處理。

最長十年一檢

坊間有傳言指大腸鏡檢查要年年做，吳兆文澄清沒此必要，「其實隔多久做一次視乎第一次做大腸鏡檢查時找到甚麼，以及本身有沒有其他高風險因素，如果首次檢查沒有任何息肉，根據國際指引是可以10年後再做檢查，可說是檢查一次，保用10年。其他篩查方法如大便隱血測試則可能要一、兩年後再做；電腦掃描可能5年一次。大腸鏡檢查如發現有息肉，就要視乎數量、體積及病理報告去決定下一次何時再檢查，臨床上最常見是3至5年之後。」

年輕化趨勢

大腸癌有年輕化趨勢，吳兆文建議有家族病史患者應該要40歲或更早開始檢查，臨床上更見過19歲的病人。他有大便出血問題，當初也掉以輕心，以為只是生痔瘡，直至有便秘、肚痛等症狀才求醫，做大腸鏡檢查始發現降結腸有很大的腫瘤，更不幸是癌症已擴散到肝臟，於是轉介到腫瘤科專科接受治療。