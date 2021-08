持續耳鳴一個月原來是鼻咽癌?

耳鼻喉專科:新式篩查準確度高達97%

「隱形患者」抽血驗DNA速知結果

出現持續頭痛、鼻塞、流鼻血、耳鳴或頸部淋巴結腫大徵狀,以為只是普通感冒或鼻敏感,殊不知原來是患上鼻咽癌?耳鼻喉專科林傳廣醫生指,許多早期鼻咽癌患者病徵都不明顯,容易令病情拖延至晚期才確診;而傳統檢測方法只針對EB病毒,當中出現一定的假陽性和假陰性,有機會為病人帶來不安情緒,以及臨床診斷的不確定性。現時市面上的新式篩查彌補了此不足,其技術能針對具鼻咽癌特徵的DNA,準確識別出無徵狀的「隱形患者」, 而此測試的靈敏度高達97%,假陽性率更低至0.7%。林醫生建議高危一族自覺定期進行篩查,以及時了解自己的身體狀況。

真實個案:傳統血清學測試未測出鼻咽癌

50歲女士被誤以為中耳炎治療達一個月

在林醫生的過往病例中,曾有一位50歲女士因耳鳴向家庭醫生求診,經傳統「EB病毒血清抗體測試」(EBV Serology Test) 後結果呈陰性(此情況為「假陰性」,而正確結果應為陽性),一度以為只是中耳炎,服用抗生素達一個月後病情仍然持續,故大感困惑;經轉介後,林醫生為其進行檢查,證實該女士患上鼻咽癌三期,幸好她能及時接受治療,康復進度良好,現在更過上三代同堂的美滿生活。

傳統檢測假陽性率較高

專科醫生:驗鼻咽癌不能只測EB病毒

林醫生表示,因EB病毒與鼻咽癌的關係密切,抽血驗EB病毒抗體,是傳統的鼻咽癌檢測手段;然而這種病毒感染很普遍,短暫感染也有機會帶來陽性結果,但並不一定代表患有鼻咽癌。因此,只針對EB病毒的測試並非驗鼻咽癌的可靠指標。目前傳統的「血清學測試」和「EB病毒DNA定量測試」沒有分辨出與鼻咽癌相關的獨有特徵的DNA,因此測試存在一定假陽性(詳見圖表),有機會加重測試者的心理負擔。

新式早期鼻咽癌篩查

靈敏度達97% 假陽性率僅0.7%

隨著醫學不斷進步,新式篩查加入了次世代DNA測序技術,能更有針對性地檢驗血液中帶有鼻咽癌特徵的DNA,比傳統只檢驗EB病毒感染的測試具更高的準確性。換言之,若體內存在鼻咽癌,即使未見明顯病徵,新式篩查也能有效找出早期的鼻咽癌患者,當中靈敏度高達97%,假陽性率更低至0.7%,屬一大突破。

鼻咽癌篩查可從社區做起

家庭醫生能為高風險人士把關

新式篩查方法快速可靠,等候大約3至7個工作天就有結果。林醫生表示,一般市民感到不適大多會先找家庭醫生,這些診所同樣能提供新式早期鼻咽癌篩查服務。若篩查能從社區做起,就能先為可疑個案「把關」,一旦結果呈陽性,患者就可儘快接受鼻腔鏡檢查和組織活檢,即使確診也能及早獲得適切治療,增加治癒機會和節省一定的醫療開支。



由於鼻咽癌在東南亞和南中國地區如廣東、廣西和香港的發病率特別高,故鼻咽癌又有「廣東癌」之稱。林醫生建議,有吸煙習慣、鼻咽癌家族史、經常食用鹽醃食品如鹹魚,可考慮進行年度早期鼻咽癌篩查,以定期了解身體的最新狀況。

