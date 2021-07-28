糞便細菌基因檢測 無入侵篩查大腸癌及息肉

大腸癌是最常見的癌症，但同時是少數可預防的癌症。現時大腸癌篩查，主要有大便隱血測試和照大腸鏡兩個方法，可是前者靈敏度不足，未能找出大腸息肉；後者則過程相對辛苦。中大醫學院首創透過檢測糞便的細菌基因(M3)偵測大腸健康狀況，靈敏度更達94%，可作為大腸鏡前的篩檢，減少非必要的入侵性檢查。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授指，大腸癌若可於早期發現，5年存活率有七成至九成以上，但如果確診時已達第四期，則會跌至10%以下。「雖然切除腺瘤性息肉可以預防大腸癌，但如腸道環境依舊的話，息肉復發風險高達六成，因此數年後要再照大腸鏡。因為屬入侵性檢查程序，患者會覺得辛苦，而且費用昂貴，並要承擔併發症風險，對醫療系統也是一大負擔。」

靈敏度高媲美大腸鏡

中大醫學院過去10年一直研究腸道微生態，更發現若微生態失衡，過多惡菌而好菌減少的話，會有損健康甚至致病，包括大腸癌。研究團隊是次利用了宏基因大數據，鑑別出可偵測大腸癌的20種細菌生物標記，再揀選出一組共4種特定細菌基因M3，可有效作非入侵性的大腸癌檢測。中大醫學院內科及藥物治療學系教授于君表示，「我們以此技術分析過逾1,100名人士的糞便樣本，當中包括大腸癌和大腸息肉患者，結果顯示M3識別大腸癌患者的靈敏度高達94%，與大腸鏡相當接近；比起大便隱血測試，早期大腸癌檢測的靈敏度提升20%至37%不等，同時可堵塞嚴重假陰性的漏洞，更適合作一線篩查工具。」

中大醫學院內科及藥物治療學系研究副教授梁巧儀補充，「M3檢測技術更可憑基因標記水平，計算綜合分數，而作出息肉復發的評估，靈敏度同樣高達九成，這是大便隱血測試不能做到的。」

無痛檢測程序

實際操作上，接受檢查者會於醫生手上取得檢測套裝，然後在家中自行採集小量糞便樣本，並寄回實驗室作測試，便可等待測試結果和報告。實驗室收到樣本後，會在當中提取細菌DNA，再用特定微生物標記作基因測序，透過演算法得出息肉風險指數和大腸癌風險指數。中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授續指，「如果兩者均屬低風險，表示接受檢查者腸道健康，若有中至高風險，就應考慮做大腸鏡檢查。」

及早診斷阻癌症發生

64歲的陳先生，從未接受過大腸癌篩查，亦沒有相關病史。接受M3檢測後發現息肉風險高、大腸癌風險為中至高，故進一步照大腸鏡，果然發現了一粒2厘米大的息肉。經大腸鏡切除息肉後，化驗報告指出屬早期癌症，幸而已經完全切除，陳先生毋須再接受其他治療。

陳家亮最後表示，M3檢測已可作臨床使用，有興趣的市民可透過家庭醫生或專科醫生查詢。亦會與政府商討，希望將來可以納入大腸癌篩查計劃之中。