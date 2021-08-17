CAR-T細胞治療 血癌新希望

血癌可細分為不同種類，須準確診斷患者屬於哪一種類，從而選擇針對性的治療方案。過往，病人若經多線化療失效後，可以選擇的方案便很少，去年香港首次引入嵌合抗原受體T細胞(下稱CAR-T細胞)治療，為血癌患者燃希望。

香港大學李嘉誠醫學院內科學系血液腫瘤科及造血幹細胞移植科名譽臨床副教授陳守仁表示，「治療血癌其中一項最大挑戰是患者對治療會出現抗藥性，在治療期間病情已惡化，或治愈後短時間內復發。」

基因改造辨識腫瘤抗原

當一線化療藥物失效時，醫生會為患者選用第二及第三線藥物，惟藥物毒性亦會隨之而增加。而且，當病情失控時，病人亦不會適合接受骨髓移植。陳守仁指出，「CAR-T細胞治療是利用患者的T細胞，作基因改造，令T細胞能夠辨識腫瘤抗原，經體外培植將其數量增加，再回輸到患者體內。CAR-T細胞表面的嵌合抗原受體能偵測到體內癌細胞的表面抗原，並將癌細胞殲滅。」



過程複雜須小心處理

CAR-T細胞治療屬個人化治療，不同患者的T細胞絕不可混淆，整個治療過程不能出錯，當中亦涉及到細胞冷凍及解凍技術，因此提供CAR-T細胞治療的醫療機構必須具備造血幹細胞移植的豐富經驗，瑪麗醫院現時是全港唯一一間提供CAR-T細胞治療的公立醫院。而培植T細胞的過程暫時仍在海外進行，故運送過程亦要非常小心。

副作用可控

每種治療都會有其副作用，就如化療會破壞正常細胞；CAR-T細胞治療則針對表現出CD19抗原的細胞，但亦會引起兩大副作用。CAR-T細胞回輸到患者體內時，可能會釋放大量細胞因子，造成細胞因子釋放綜合症。患者會出現重大炎症，如發高燒、影響心臟、血壓、腎臟及呼吸等，甚至令多個器官衰竭。除此之外，亦有可能出現腦神經毒性，患者會手震、說話不清、神經錯亂，甚至昏迷。但上述的副作用大部分都可逆轉，並能以藥物控制，患者一般兩至三周內都能痊愈。



期望更多患者受惠

陳守仁續指，「去年瑪麗醫院首次臨床使用CAR-T細胞治療，是一個突破性發展，相信能為患者帶來好處。惟現時CAR-T細胞治療只適用於部分血癌患者，估計每年約有100名患者適合接受治療，希望日後香港能有更多不同種類的CAR-T細胞治療，令更多患者受惠。」CAR-T細胞治療過程複雜，故治療費用都較高昂。醫管局現時已開始推出資助計劃，若患者經過專家評估，確認適合CAR-T細胞治療，便有機會獲資助接受治療。