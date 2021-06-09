《英雄聯盟：激鬥峽谷》夏季總決賽本周末開打 《Now》同步直播

Talon Esports宣布由MOX Bank與csl和數碼港合辦，《英雄聯盟：激鬥峽谷》東南亞Icon Series：香港地區夏季總決賽，將於本周末6月12至13日於《Now TV》Now Sports Prime(頻道630)直播，同時亦會透過TalonX Twitch、YouTube和Facebook平台上同步播放。

香港官方在3月30日正式發布Riot Games《英雄聯盟：激鬥峽谷》東南亞Icon Series手機版後，香港地區季賽於上月正式展開，一共有50隊參加賽事。經過一系列淘汰賽後，總決賽會以四強賽BO5、總決賽BO7、季殿賽B05，以單淘汰總決賽方式進行。總決賽會以粵語進行線上旁述，並於6月12日中午12時至下午5時，以及6月13日中午12時至下午6時分兩天進行。此外，冠、亞兩隊亦將繼續代表香港，參加6月19日的「激鬥峽谷Icon Series ­— 夏季超級杯」，跟印尼、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國、菲律賓和越南隊伍對決。

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