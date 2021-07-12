伴你生活闖關 TAG Heuer Connected X Super Mario限定版

香港人健康意識有所提升，習慣佩戴智能腕錶監測身體指數，但運動量依舊不足，「踢都未必郁」。瑞士名錶TAG Heuer罕有與遊戲界聯乘，跟任天堂合作推出TAG Heuer Connected X Super Mario限定版智能腕錶，產品由內至外充滿瑪利歐元素，又加入獎勵機制，隨用家活動量播放瑪利歐不同遊戲情景，陪伴大家生活中健康闖關！



TAG Heuer Connected X Super Mario限定版以TAG Heuer去年推出的第三代Connected智能腕錶作為設計藍本，錶圈刻度、按扣和錶冠標誌均以瑪利歐招牌紅色帽子為主色的塗漆，而精鋼錶殼有代表瑪利歐的「M」字標誌，分別鐫刻於錶扣和錶冠，至於錶背亦鑄有限定字樣，就連錶圈的3時、6時和9時刻度位置，分別以《超級瑪利歐》遊戲中道具磨菇、水管及星星代表，相當精緻。腕錶還提供黑色皮革點綴紅色橡膠錶帶，以及紅色穿孔設計運動風格錶帶替換。

不止外在造型向瑪利歐致敬，腕錶的主題錶面也充滿角色元素，例如Timekeeping懷舊錶面選用1985年初代遊戲設計，以點陣風格磚頭排列出時間與品牌標誌；Orbital動態錶面的則以遊戲中各式經典道具為主題，以漂亮動作旋轉；兩款Heuer 02錶面更選用角色經典的紅藍配色，又注入紅帽子作含蓄點綴。

瑪利歐除了擅長奔跑和跳躍外，不少衍生作品都會見到他打哥爾夫、網球、賽車，甚至化身奧運選手挑戰各種運動。因此廠方特別為產品加入獎勵機制功能，當用家佩戴腕錶進行運動，會根據5個活動量百分比，在錶面播放不同獎勵動畫。如25%時瑪利歐靠磨菇變大；75%用星星進入無敵狀態，而完成100%運動目標更會出現「扯旗仔」過關畫面，粉絲一定Like爆！符合5 ATM防水標準、具備心率感測、續航力為20小時的TAG Heuer Connected X Super Mario，全球限量2,000枚，售17,300港元，現已上市。

查詢：2375 0836