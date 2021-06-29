儲存倍增 附設支架 要衝一波 任天堂Switch OLED款

盛傳已久，任天堂會為Switch推出「Pro版」主機，雖然並未在上月E3遊戲展上現身，但官方在毫無預告的情況下，前晚突然發表Nintendo Switch(OLED款式)，兼宣布上市詳情。失去「Pro」的加持，這款小改版的賣點已全寫在標題上，包括換上OLED面板、新增轉軸式支架和加大內置儲存容量，偏偏就不對應4K顯示。消費券收錢在即，各位要衝一波嗎？



2017年面世的任天堂Switch，憑著主機可插拔底座設計，讓玩家可隨時由手提遊玩無縫變成TV模式，而且可獨立操作的左右兩個Joy-Con手掣，方便在桌上模式跟朋友分享打機，配合數年間如《芒亨》、《瑪利歐》、《動森》等大作接連推出，締造銷量神話。然而主機缺點多多，如早期機種續航力僅4.5小時、6.2吋屏幕為720p畫質、內置32GB容量過低、只有Wi-Fi影響連線穩定性等問題，促使官方在2019年推出9小時續航力的新版Switch，以及手提專用的5.5吋Switch Lite。然而面對競爭對手PS5與Xbox Series X的強勁遊戲性能，坊間對Switch後繼機的呼聲日增，還屢次傳出今年內要推出支援4K顯示的「Pro版」。

可惜事與願違，今次Nintendo Switch(OLED款式)切實針對上述缺點作出改良，偏偏對「4K」隻字不提，或許在全球晶片供應短缺的影響下，導致官方無法升級主機的顯示核心，來對應高幀率4K遊戲體驗。說回今次小改版，主機改用7吋窄邊框OLED面板來加強色彩和光暗細節表現，而又不影響機身體積；另外內置容量倍增至64GB，改善安裝遊戲空間不足的問題。新機在機背亦加入一整塊轉軸式支架，可容許自由調校傾斜幅度，玩家毋須另購支架遊玩；就連底座也增設LAN線端子，用TV模式玩《大亂鬥》等對戰遊戲時，就唔怕Wi-Fi訊號不良而斷線。雖然OLED款大致通用Switch的周邊配件，惟要留意部分Nintendo Labo紙皮配件，基於屏幕尺寸的些微分別，導致無法對應使用。

具備全新「白色」和「電光藍．電光紅」兩款選擇的Nintendo Switch(OLED款式)，定價2,680港元，較舊版略貴340港元，將於10月8日上市。而根據過往慣例，大家買機或要強迫選購指定遊戲(俗稱「食骨」)，否則單買主機有可能要捱炒價。

網址：https://www.nintendo.com.hk/index.html