加入骨傳導 Jabra Elite 7 Pro通話清晰更上一層樓

在免提話音領域表現優秀的Jabra，其主動降噪ANC真無線耳機家族又增添新成員。Jabra宣布推出Elite 7 Pro、Elite 7 Active與Elite 3共三款新品。當中旗艦級Elite 7 Pro引進全新Jabra MultiSensor Voice通話技術，結合骨傳導與聲音收集感應，官方稱即使身處最嘈雜的地方，也能跟對方清晰通話。至於Elite 7 Active則為運動而設，專利ShakeGrip塗層設計，就算出汗仍能緊貼在耳蝸內。同場還有入門版Elite 3，照顧不同需要。

Elite 7 Pro/Active加入Jabra MultiSensor Voice

Elite 7 Pro與Elite 7 Active採用相同外觀設計，備有金、銀、黑3款選擇，耳機體積較Jabra 75t還要細小16%，但就加入Jabra MultiSensor Voice通話技術，結合骨傳導技術通過顎骨振動來傳遞聲音，加上4組麥克風陣列，確保清晰的通話。耳機也內置聲音收集(VPU)感應器，官方指演算法持續分析內置麥克風收集的聲音，當偵測到風噪時，便啟動VPU感應器，令話音更加清晰。此外，用家更可利用HearThrough功能來控制環境聲音的收聽量；Jabra MySound建立聽力檔案，定製出個人化音效。耳機在開啟ANC能持續播放9小時，連充電盒共提供35小時續航力，另外快充5分鐘已能使用1.2小時。

至於Active版本則採用液態矽膠和無耳翼設計，並有ShakeGrip塗層，運動途中出汗也能緊貼在耳蝸內。符合IP57防水防塵的Jabra Elite 7 Pro與Elite 7 Active，將於10月中旬上市，售價待定。

入門版Elite 3僅售七百有找

至於入門級Jabra Elite 3備有石墨灰、海軍藍、丁香紫和鉑金米4種配色選擇，耳機搭載6毫米單元和支援高通aptX解碼，連充電盒可提供28小時播放時間。新耳機僅售699港元，現已上市。

網址：www.jabra.com/elite