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專業級色彩校正 160Hz更新 LG UltraGear 4K電競強芒
2021-06-25
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LGUltraGear4K27GP950LGCalibrationStudio160Hz1msGtGHDMI2.1
專業級色彩校正 160Hz更新 LG UltraGear 4K電競強芒
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遊戲環境日趨精密，屏幕性能亦要與時並進。LG全新升級版UltraGear 27吋4K Nano IPS電競屏幕(27GP950)，支援垂直顯示之餘，還新增LG Calibration Studio色彩校正技術，畫面可調校至遊戲原設定的色彩，加上VESA Display HDR600色彩認證，畫質精準一致。屏幕支援NVIDIA G-Sync和AMD FreeSync Premium Pro，提供快達1微秒GtG反應時間和160Hz更新率，更對應HDMI 2.1方便接駁新世代遊戲主機。不得不提，屏幕為電競場合加入第一人稱射擊(FPS)、即時戰略模式(RTS)、Black Stabilizer黑位調光和Crosshair提高準繩，玩家作戰如有神助。LG UltraGear 27GP950售7,690港元，現已上市。查詢：3543 7777

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/專業級色彩校正-160hz更新-lg-ultragear-4k電競強芒-273373
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