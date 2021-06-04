換皮定致敬 似曾相識 華為鴻蒙HarmonyOS 2出爐

風繼續吹，華為前晚終於推出自家跨平台作業系統鴻蒙HarmonyOS 2，亦首發多款支援新UI的產品，如智能手錶、平板等。有網友發覺HarmonyOS 2像換了Apple UI皮的Android系統，部分功能也跟AppClips、AirDrop等相似。官方指它是「萬物互聯」、「萬物皆鴻蒙」，不如說「萬物歸一宗」，即係咩？「都係想方便你啫！」

HarmonyOS 2介面簡潔，排版貌似iOS 14，如上滑apps圖標即可製作多功能卡片，展示更多應用訊息並支援實時更新，官方指可減省開app加載的時間和資源。另外系統容許在免安裝apps的情況下進行簡單應用，功能聽落似AppClips；又示範於京東網購後，向附近好友推送購物推薦，感覺像AirDrop；而對支援HarmonyOS Connect的智能家電，如官網示範用手機觸碰美的蒸焗爐，即可遙控操作煮食；加上充當車匙、門卡等，實際是用上NFC技術。雖然滿滿「致敬」味道，但小編最喜歡它的「超級終端」介面，例如在家欣賞影片時，只要將電視圖標拉至手機，影片會自動由手機連接到電視播放，再將耳機圖標拉至手機，便可用耳機收聽電視音響，簡單直接。

同場官方也發表多款搭載HarmonyOS 2的新產品，其中第3代HUAWEI WATCH 3系列採用1.43吋AMOLED大曲率3D玻璃圓錶面和精鋼錶身，支援觸覺反饋3D旋轉錶冠提供更精準操作，而內置eSIM可作獨立通訊；Pro版用料更高貴，配備藍寶石錶面、鈦合金錶殼及陶瓷錶背，續航力最長可達21天。至於HUAWEI MatePad Pro 12.6採用90%屏佔比、12.6吋OLED全屏，並搭載Kirin 9000處理器和對應13MP像素後置3鏡攝力，另外在主頁新增底部應用欄，而多屏協同功能更包括鏡像、擴展和共享模式，配搭第2代M-Pencil提供雙擊切換、智能表格繪畫等功能，工作更方便。惟傳聞中的HUAWEI P50未及現身，免得手機搶走鴻蒙焦點吧！