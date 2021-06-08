敏感時刻發生敏感事 Microsoft Bing上周五無法搜尋「坦克人」照片

1989年六四事件期間，一張拍到一個男子在長安大街阻擋坦克前進的照片，成為當年天安門事件的代表性場面，時至今日中國仍然對之相當忌諱。不知是有心還是無意，在上周五六四事件32周年的日子，全球多國的用戶發現在Microsoft搜尋引擎Bing上，無法以「Tank man」一詞找到那張「天安門名場面」照片，引起外界揣測。其後有關的搜尋已恢復正常。

據外媒《VICE》報道，他們在美國以Microsoft Bing搜尋「Tank man」一詞時，竟然一張照片也找不到。據知有關問題只影響照片和影片，但就不影響文字搜尋。《VICE》指使用同一個IP地址以Google搜尋同一詞語時，卻可以正常搜尋到照片和影片。

至於另一外媒《The Verge》向Microsoft方面查詢，他們回覆指「這是由於意外的人為錯誤造成」，會積極解決問題。後來Bing曾一度「部分」復修搜尋結果，但找到的只是一般坦克車照片，就是欠了那張「名場面」。事後登入Microsoft Bing搜尋「Tank man」或者「Tiananmen Square Tank Man」，已經能正常找到當時的「名場面」和影片。

其實Bing過去也曾經發生在中國大陸消失了一天的事件，據報是被中國聯通所封殺。現時Microsoft在中國大陸有很多生意，也有不少員工。惟現時未知Bing今次全球性相片消失事件的具體原因。