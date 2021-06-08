日本與芬蘭聯手研發6G通訊技術

當5G流動網絡仍在發展階段，日本「Beyond 5G推進聯盟」已經率先宣布與芬蘭合作，共同研發6G流動網絡技術，目的是打破現時由中國主導5G流動網絡的局面。

引述《日經亞洲評論》報道，日經新聞和日本總務省合辦的2021年全球數碼峰會上宣布，日本「Beyond 5G推進聯盟」將與芬蘭「6G旗艦計畫」 簽署協議，共同研發6G流動網絡技術。日本方面，包括東京大學、NTT Docomo、KDDI、Softbank及樂天電信等機構會參與有關計劃，至於芬蘭奧盧大學及電訊設備商Nokia則會代表芬蘭參與今次的合作。其實早在今年4月，日本已經和美國簽訂協議，共同投資45億美元為下一代通訊技術進行研究。

報道又指出，日本擁有的5G專利佔有率一直落後於南韓Samsung和美國Qualcomm，其中NTT Docomo只持有約6%的5G專利，而美國Qualcomm和中國Huawei各佔10%。日本政府希望日本企業能在6G專利技術可達到10%以上，同時在設備和軟件可以達到30%的份額。