星Atome 帳單一拆三

新消費模式「先享後付」(Buy Now Pay Later，簡稱BNPL)最近在亞洲風行起來。新加坡金融科技初創Atome去年尾進駐香港，以零利息與無手續費招徠，免費提供3期付款，短時間吸納一班精明消費群，到底Atome怎樣開創成功之道？



疫情推波助瀾 BNPL冒起

全球新冠疫情雖然破壞實體商店傳統的營運模式，但網購行為與跨境電子商貿卻積極發展，各式網上付款平台也連帶受惠。對於先享後付BNPL的消費模式，大家會聯想起信用卡的消費分期計劃，Atome Hong Kong業務發展總經理余洋帆Eric指兩者縱有相似之處，但實際上卻不盡相同，「信用卡的消費分期是需要支付利息和手續費，簽帳後消費者亦要主動致電卡中心查詢分期；但BNPL是一種完全零息、單純將總消費金額分拆3期的付款方案。」以香港為例，Eric指BNPL主要鎖定5,000港元以內消費的Z世代，「經濟轉差令年輕人支薪不穩定，例如當女生買2,000元美妝服飾，或是男生選購電子gadgets，均希望有無償短期分帳，增加周轉靈活性。惟信用卡未必受理這類較低消費額的分期，因此Atome便針對這個空白領域提供服務。」



買家先付首期 賣家收足全額

Atome將澳紐的BNPL模式引入新加坡，2019年創立公司，並陸續在馬來西亞、菲律賓、越南等8個市場拓展業務，現時共擁有超過5,000個商戶及網上合作夥伴。Eric有感香港的消費行為跟新加坡相似，去年第四季決定進駐香港，目前已跟逾300個品牌合作，如莎莎、6IXTY8IGHT、Citylink與Pricerite實惠等。消費者只需下載《Atome》app，填寫個人資料和拍攝身份證，並綁定用來扣款的信用卡、提款卡或扣帳卡即可開戶，過程中不涉及任何手續費。Eric補充，「Atome提供線下和線上的3期支付服務，前者能掃描商戶的QR Code選擇分期；後者在網購時點選Atome付款時，賣價便會自動平分3期，買家先付首期，另外兩期會在購買後30與60日自動扣款。」

買家雖然只付三分一金額，但Atome會承擔全部風險，於P+3日為商戶支付帳單全額，並從中扣掉行政費用作營運成本。Eric指Atome成功為商戶增大30%購物籃銷售額和單次帳單額、重複消費次數增加15%，另外協助商戶在網站加入價格分割器，提高17%流量轉換率；Atome也會設立Market Place將顧客引流至商戶網站。Eric補充，「如用戶未有依期繳交帳單，便會向逾期付款顧客收取固定的手續費，並自動暫停帳戶，免除任何債務會如滾雪球般增加的風險。」

登陸Apple Pay 未來設獎勵計劃

隨著BNPL模式在港日趨成熟，官方早前宣布登陸Apple Pay，毋須重複輸入支付資料即能完成交易。以Apple Pay進行Atome交易只要使用Face ID或Touch ID認證，安全可靠。此外Eric又透露將於第三季推出Atome+獎勵計劃，透過賺取積分換取獎賞；又改良應用程式，如推送個人化的購物推薦。重啟旅遊在即，Eric指可探討跨境使用Atome的可行性，「如馬來西亞Atome用家可於香港加盟商戶消費後，以用家當地的支付工具分期，相反亦然。」



網址：https://www.atome.hk/zh-hk