歐美先賣 三招防炒 Valve Steam Deck掌握3A大作

家陣手提遊戲機市場，可謂任天堂一家獨大，包括年內發售OLED版的Switch家族，普及率之高毋庸置疑。然而上周五Valve突襲推出Steam Deck掌機，玩家透過Steam下載games遊玩。官方又宣稱新機媲美PC級數，輕鬆駕馭3A大作。而為免炒家轉賣圖利，官方還公開預購3招，確保真玩家順利入手咁話！

以Steam遊戲隨身玩為招徠，Valve Steam Deck的黑色機身淨重約669克，兩側各有一個全尺寸L3/R3類比搖桿加電容式觸控，以及各一塊32.5毫米具觸感回饋的方形觸控板，官方指性能跟Steam控制器相比，改善了55%的延遲狀況，且能設定按壓力道來改變敏感度。另外兩側機頂共提供4個類比扳機鍵，並於機背加設4個握持鍵，配合內置陀螺儀令操控更靈活。



新機具備7吋16:10比例1,280 x 800解析度LCD全貼合觸控屏，提供400nits亮度與60Hz畫面更新率，處理器採用跟AMD合作開發的Zen2 + RDNA2架構，當中Zen2主核心時脈可達3.5GHz(最高至448 GFlops FP32)，並可選64GB eMMC、256GB SSD或512GB高速SSD共3種儲存規格，高效性能難怪官方稱可流暢遊玩3A大作，而內置40Wh電池，最多提供8小時遊玩時間。新機不對應實體遊戲，玩家須於Steam商店購買下載版，掌機登入後可於Steam收藏庫啟動遊戲。然而新機另一大賣點，在於配合稍後推出的專屬基座，可接駁電視作8K@60fps或4K@120fps顯示，勁過Switch好多！



Steam Deck將於今年12月起，於歐美地區率先上市，定價399美元起(約3,100港元)，明年才擴展至其他地區。為免新機讓炒家圖利，官方推出3招預購手續，首先Steam帳戶玩家事先要付5美元訂金，待官方確認出貨時須2周內完成購買流程；其次是帳戶必須在今年6月前有交易紀錄，即時不接受新帳號買機；最後官方會核實玩家過去有否不良紀錄，符合上述3項資格，才容許擁有這部新機。網址：https://www.steamdeck.com/zh-tw/