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為香港市場設計 日本INAX X-treme智能廁板
2021-06-09
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INAXX-treme智能廁板U形座廁
為香港市場設計 日本INAX X-treme智能廁板
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INAX X-treme智能廁板。

日本百年潔具品牌INAX，早在1967年已經推出全球首款智能廁板產品，產品多用於高級住宅或酒店。今次品牌特別為香港用家帶來價格較親民的智能廁板X-treme，採用日本最新技術，並能配合香港最常見的U形座廁，適合大多香港家庭使用，而其售價僅為3,980港元，是大眾化的選擇。

INAX X-treme智能廁板採用雙噴嘴設計，可配合多種模式的清洗方法，清洗人體不同部位，例如是針對女性的噴嘴，以柔和的氣泡水噴水作清潔，照顧特別部位。廁板設有自動清洗功能，只需要在第一次使用時設置水溫及風溫，日後只要開啟自動模式，智能廁板便會自行啟動清洗及風乾臀部，而且可以減少使用廁紙。

廁板自帶潔淨功能，噴嘴會在每次使用前後均會自動沖洗，使髒污不會殘留在噴嘴上。噴嘴亦採用簡易拆除的設計方便徹底清洗。除了廁板本身的自潔力，廁板本身亦具備抗菌能力，並取得日本抗菌製品協會SIAA提供的國際認證，能有效抑制大腸桿菌及金黃葡萄球菌滋生。

查詢：2507 2107

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採用雙噴嘴設計，可配合多種模式的清洗方法。
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廁板設有自動清洗功能，只需要在第一次使用時設置水溫及風溫，日後只要開啟自動模式，智能廁板便會自行啟動清洗及風乾臀部。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/為香港市場設計-日本inax-x-treme智能廁板-271304
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