由授權變買斷 Yahoo日本豪擲1.61億美元 取得品牌永久使用權

《路透社》日前報道，由日本Softbank與LINE母公司NAVER合資成立，營運Yahoo日本(Yahoo! Japan)的Z Holdings，宣布以1,785億日圓(約1.61億美元)，正式從Yahoo母公司Verizon Media買斷Yahoo品牌在日本的商標和授權技術的永久使用權，從此毋須再向Verizon Media繳付商標授權金。隨著早前對方以50億美元，將Yahoo轉讓予美國私募股權投資管理公司Apollo的契機，為免影響Yahoo日本的使用權利，Z Holdings才決定斥資買斷。其實Yahoo全球影響力早已大不如前，惟獨立營運的Yahoo日本卻一枝獨秀，加上今年3月Yahoo日本和LINE合併重整業務，帶來更多商機。對於今次交易正式「擺脫」商標授權，相信往後Yahoo日本的發展會更有自由度。