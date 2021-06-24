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由授權變買斷 Yahoo日本豪擲1.61億美元 取得品牌永久使用權
1 小時前
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SoftbankLINENAVERZHoldingsYahoo日本VerizonMediaYahoo商標授權
由授權變買斷 Yahoo日本豪擲1.61億美元 取得品牌永久使用權
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《路透社》日前報道，由日本Softbank與LINE母公司NAVER合資成立，營運Yahoo日本(Yahoo! Japan)的Z Holdings，宣布以1,785億日圓(約1.61億美元)，正式從Yahoo母公司Verizon Media買斷Yahoo品牌在日本的商標和授權技術的永久使用權，從此毋須再向Verizon Media繳付商標授權金。隨著早前對方以50億美元，將Yahoo轉讓予美國私募股權投資管理公司Apollo的契機，為免影響Yahoo日本的使用權利，Z Holdings才決定斥資買斷。其實Yahoo全球影響力早已大不如前，惟獨立營運的Yahoo日本卻一枝獨秀，加上今年3月Yahoo日本和LINE合併重整業務，帶來更多商機。對於今次交易正式「擺脫」商標授權，相信往後Yahoo日本的發展會更有自由度。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/由授權變買斷-yahoo日本豪擲1-61億美元-取得品牌永久使用權-275163
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