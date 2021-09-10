經典小升級 40mm等效焦距 RICOH GR IIIx

街拍隨影，一部手機已可搞掂，但要數經典「傻瓜機」，RICOH GR絕對是一個代表。官方日前突發推出RICOH GR IIIx，為前年GR III的小改升級版，換上一支遠近皆宜的全能40mm等效焦距鏡頭，接近人眼視野，方便影友取景構圖。



新設計26.1mm GR鏡頭

RICOH GR IIIx改用全新設計26.1mm f/2.8光圈GR鏡頭，提供40mm等效焦距，而非GR III的28mm廣角鏡。官方解釋是取35mm半廣角與50mm標準的中間值，鏡頭以包含兩片非球面鏡片的5組7片結構組成，並有9片光圈和兩級ND濾鏡，最近拍攝距離為12厘米；也支援75mm和106mm兩種等效焦距的裁切功能。

外觀方面新機跟GR III幾乎一樣，要靠鏡頭上刻印字樣才能分辨得到。相機沿用24.24MP像素APS-C CMOS元件，最高ISO 102,400，並採用GR ENGINE 6影像引擎。新機內建SR 3軸4級防震、低通濾鏡和11種相片風格，採用人臉與眼睛混合自動對焦。官方同時推出專用GT-2遠攝轉接鏡，連同RICOH GR IIIx將於10月上市，售價待定。

網址：http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/