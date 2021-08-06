首載屏下相機 小米MIX4真‧全屏

除了小米平板5系列，昨晚小米發布會上還有另一支「殺手鐧」，那就是首次採用屏下前置相機技術的小米MIX4。雖然屏下相機在ZTE中興等國產品牌已推出過，但對於小米來說仍屬研發領域，難怪雷軍在發布活動上，事先明言如果喜歡自拍的朋友，建議不要購買此機。難道小米MIX4仍有欠缺？

屏下相機秘密在於Micro-Diamond Pixels

對比上一代小米MIX3的滑蓋全屏設計，今次小米MIX4終於邁向屏下相機技術，據官方介紹6.67吋CUP面板支援HDR 10+顯示、120Hz更新率和480Hz觸控採樣率。屏幕採用Micro-Diamond Pixels微鑽排列像素，減少像素面積來提升亮度，又重新設計鏡頭電路布局，增加透光性；而在鏡頭表面加入波浪形透明引線，用來增加進光量並減少衍射。雖然如此，要平衡光線穿透屏幕進入鏡頭，令20MP像素前置鏡頭的拍攝質素難免有所影響，因此雷軍才事先講明，對selfie質素奄尖的米粉，小米MIX4未必如大家所想盡善盡美。

高通S888+晶片 最快15分鐘叉飽電

雖然小米MIX4的自拍鏡或有缺陷，但後置主鏡攝力就毋須擔心。新機搭載108MP億級像素廣角鏡、8MP像素5倍長焦距和13MP像素超廣角的3鏡組合構成，最高支援8K@24fps和4K@60fps攝錄，令人期待。硬件方面，小米MIX4採用頂級高通S888+ 5G晶片、最高12GB+512GB儲存，而4,500mAh電池更支援120W有線秒充，官方稱最快15分鐘充滿電，相當犀利。

小米MIX4備有陶瓷黑、陶瓷白和影青灰3色選擇，售4,999元人民幣起(8GB+128GB版本，約5,998港元)，頂配版售6,299元人民幣(12GB+512GB版本，約7,558港元)，8月16日大陸開售。值得一提，香港方面仍未透露會否引入行貨，因此大家要密切留意。

網址：https://www.mi.com/mix4