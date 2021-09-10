215毫米伸縮如意棒 DJI OM 5 補光夾燈「夠照」

一支電動雲台，能為手機攝錄帶來無限靈活性。DJI發表新一代電動雲台DJI OM 5，繼承三軸增穩與磁吸快拆結合，而輕量化可折疊收納設計，體積縮少約30%，配合內藏伸縮超長自拍棍與補光燈手機夾配件，拍Vlog「夠照有突」！



備有雅典灰和雲霧白兩種選擇的DJI OM 5，僅重290克，較上代OM 4輕約100克，也是Osmo雲台系列至今收納體積最小的型號，折疊後尺寸跟手掌相若，非常便攜。OM 5內藏陽極氧化的金屬自拍棍，伸縮自如可長達215毫米，跟拍時方便多人入鏡取景。官方同時推出DJI OM補光燈手機夾，內置3段亮度與色溫調校，方便昏暗環境下拍攝。

軟件新增拍攝指導

軟件方面，《DJI Mimo》強化一鍵合成影片功能，新增「拍攝指導」引導用家構圖技巧與剪輯方案。「拍攝指導」內藏30多種人物、寵物、風景等影片範本，猶如導演協助用家，當然OM 5也能根據取景環境，自動推薦合適拍攝手法。再者OM 5升級配備「智慧跟隨4.0」，識別移動主體更加靈敏，也兼顧背景構圖，節省後製時間。DJI OM 5售1,229港元，現已上市；OM補光燈手機夾售369港元，亦快將推出。

網址：https://store.otg.com.hk/