Canon RF遠攝鏡頭三連發

4月時,Canon曾宣布將會推出三款新RF遠攝鏡頭,一眾EOS R系統的用戶終於等到了,三支RF新鏡頭分別是加入SA(球面像差)新玩法的RF 100mm f/2.8L Macro IS USM,以及旗艦級超遠攝鏡頭RF 400mm f/2.8L IS USM及RF 600mm f/4L IS USM。

三支鏡頭中,這支全新的RF 100mm f/2.8L Macro IS USM較為特別,首先它是全球首支達到1.4倍最高放大率的自動對焦中遠攝微距鏡頭,同時加入全新SA控制環,用戶可自由調校散景效果,這亦是Canon首個可變式散景效果結構,為相片「直接」拍出多種柔焦效果,相片甚至可直出社交平台而毋須後製,是玩味較重的一支鏡頭。

另外兩支則屬於超遠攝鏡頭,亦是首款採用RF接環的旗艦級超遠攝鏡頭,這兩支RF 400mm f/2.8L IS USM及RF 600mm f/4L IS USM,承襲了EF版本的優良傳統,既有著大光圈、高影像質素,又有出色的光學性能、高可靠性及耐用性。鏡身採用碳纖維強化鎂合金,並沿用EF版本的13組17片光學設計,加入2片螢石鏡片及1片超級UD鏡片,而影像穩定器提供達5.5級快門防震及支援IS模式 1/2/3;重量方面,RF 400mm重2.89公斤,而RF 600mm則重3,09公斤。

三支鏡頭即日起接受預訂,售價方面,RF 100mm f/ 2.8L Macro IS USM售11,380港元,RF 400mm f/2.8L IS USM售100,680港元,RF 600mm f/4L IS USM售108,580港元,預計7月8日正式上市。