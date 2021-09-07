iPhone 13來了丨鎖定9月15日凌晨1時 一文盡覽新品爆料 邀請函藏AR彩蛋？

「California streaming~」

一如所料，iPhone 13將於美國西岸時間9月14日上午10時(即香港時間下周三9月15日凌晨1時)跟大家見面！Apple於昨晨正式發出活動邀請函，再次於Apple Park以網上串流形式，以主題「California streaming」舉辦蘋果秋季發表會。估計屆時除了iPhone 13系列外，盛傳Apple教主Tim Cook還有Apple Watch Series 7與AirPods 3。到底今年多款新品有甚麼功能特色，以下將會一文列舉所有爆料！

9月15日舉行Apple發布會

另外官方喜歡在邀請函暗藏彩蛋，說明新機的賣點。今年也不例外，只要利用iPhone或iPad打開Apple發表會活動官網，點選「Apple Logo」主題後，便可進入AR模式。果粉移動手機或平板，便可穿越主視覺的方式，從螢光Apple標誌中，欣賞加州湖泊和星空的magic hour，感覺就像Marvel《奇異博士》般畫出發光魔法傳送門一樣，走到另一空間。至於「螢光」、「星空」的元素，小編覺得像暗指iPhone 13的Always On隨顯屏幕，以及全新夜拍星空模式呢。

iPhone 13系列的13個賣點：

沿用iPhone 12系列相同尺寸：據悉iPhone 1全系列將維持4種機型，分別是5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13與iPhone 13 Pro，以及6.7吋iPhone 13 Pro Max，尺寸跟iPhone12一致。 瀏海「M字額」變小：雖然iPhone不像Android手機般採用挖孔屏甚至屏下相機來增加屏佔比，但傳聞今代iPhone擺放前置鏡頭的「M字額」，將由iPhone 12的3.45厘米闊度，縮短25%至2.57厘米。 厚度略增，加入不銹鋼邊框：由於新機將換上新鏡頭元件，故有指iPhone 13會稍稍變厚，然而增幅不影響握感；此外有指官方用上新不銹鋼邊框，也具防指紋塗層，增加手感。 Pro版改用120Hz ProMotion OLED：果粉一直嫌iPhone仍維持60Hz畫面更新率，有指終於在今代的Pro與Pro Max版，換上Samsung生產的120Hz更新率、低溫多晶氧化物(LTPO)面板的ProMotion OLED屏幕，也支援Always-On隨顯屏幕，畫面性能終於跟Android手機看齊。 iPhone 13全系列採用A15 Bionic：面對全球晶片短缺，Apple仍能邀得台積電為新iPhone生產5nm+製程A15 Bionic仿生晶片，當然運算效能和功耗有也提升。 支援低軌衛星通訊、擴大5G毫米波：盛傳新機將為特定地區推出支援低軌衛星通訊服務，當沒有通訊網絡覆蓋時可作緊急服務。另外也有流音稱將5G毫米波拓展至美國以外發售的機款，也有望引進更快速的Wi-Fi 6E連接。 Pro版取消256GB，新增1TB版本：有指兩款Pro機種的儲存選擇，將會由128GB直接跳升至512GB，並新增最高1TB儲存選擇，僅普通和mini版才保留256GB，意味著買大機的果粉，想儲存夠用就要焗買512GB甚至1TB。 Face ID可口罩解鎖，但沒有Touch ID：聽聞iPhone 13將升級Face ID配件，用家戴著口罩仍可直接識別解鎖，不過Apple仍不滿意屏下解鎖的技術，故此新iPhone很大可能沒有Touch ID。 關於充電，Lightning、USB-C還是MagSafe：隨著歐盟規定統一採用USB-C端子，iPhone 13會否取消Lightning換上USB-C？對此不同爆料意見不一，有人稱iPhone 13系列將會是最後一款有Lightning的手機，有人更指Apple企圖全面使用MagSafe無線充電，會直接移除充電端子！ 廣角鏡頭升級、支援夜拍星空模式：對於愛好攝影的果粉，傳聞iPhone 13 Pro Max 的主鏡將由f/1.6增大至f/1.5光圈，超廣角鏡頭更從f/2.4大幅加大至f/1.8大光圈，強化低光拍攝的成像質素。此外上代Pro Max的長焦遠攝鏡與Sensor-shift OIS光學防震，也會下放至Pro版使用。軟件升級方面，據報Pro系列將加入夜拍星空模式，而ProRes拍攝也對應最高8K攝錄。 LiDAR下放全機種：上代Pro版才有的LiDAR光達感測器，有指將會下放至全系列機種作常規配置。此外iPhone 13 mini的鏡頭布局，也會統一其他機款以四方配置。 iPhone 13 Pro Max電量大升級：有分析指iPhone 13 Pro Max將配置4,352mAh電池，也是iPhone史上最大容量電池。此外對手機功耗需求愈來愈高，傳聞iPhone 13系列將升級至25W快充。 加入4款新色，日落金最美：最後果粉最關注的iPhone 13新色，據知會加入珍珠玫瑰金、日落金、消光黑與珍珠白，合共8種顏色選擇。當中「日落金」將會是主打新色，之前渲染圖流出時已有果粉驚呼美麗！

Apple Watch Series 7的7個新亮點：

改用方形錶殼，平邊直角設計。由於新錶改動幅度大，盛傳或會延遲或初期限量開售； 錶面增大1毫米，將提供41毫米及45毫米版本； 屏幕採用新層壓技術，令屏幕更貼近邊框，其中45毫米版本將會是1.8吋屏幕，較上代的1.78吋略大； 採用雙面SiP封裝用於電源管理 IC的新S7晶片，估計效能提升20% 支援UWB超寬頻技術； 有爆料者稱今代不會加入血糖檢測傳感功能； 或採用像iMac般的彩虹多色選擇。

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