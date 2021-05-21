UVnano內部消毒 一機三用 LG雙迴轉變頻分體冷氣

今個初夏又熱又濕，家居角落容易成為細菌及致敏原溫床。如果全屋開齊冷氣、空氣清新機、對流扇，待收到電費單一刻就認真「和味」！LG最近推出新一代雙迴轉變頻分體式冷氣機，除可過濾粉塵及致敏原，以及新增離子空氣清新功能，更加入自家UVnano消毒技術，透過機內紫外線LED燈時刻為內櫳殺菌，抽濕、製冷、空氣淨化一機搞掂！



全新LG雙迴轉變頻分體式冷氣機備有HS-09IPX(1匹)、HS-12IPX(1.5匹)與HS-18IPX(2匹)三種選擇，冷氣機採用AirCare Complete System四重過濾潔淨技術，首先從機頂吸入氣流並於濾網阻隔大粒灰塵，再經過敏原濾網將懸浮在空氣中的塵蟎、真菌、黴菌等隔絕，而新增第三重UVnano消毒技術，持續運作的紫外線LED燈去除內部零件和扇葉細菌，確保吹送涼風乾淨衛生。而根據韓國化學融合試驗研究院的測試，4小時照射紫外燈能有效去除扇葉上99.99%金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌和肺炎克雷伯菌。最後加上Plasmaster Ionizer離子空氣清新功能，進一步趕絕異味。

冷氣機搭載雙迴轉變頻壓縮機(DUAL Inverter Compressor)，配合熱交換能力較高的R32環保雪種，官方稱製冷速度較傳統壓縮機快40%，省電達70%，加上官方10年壓縮機保養承諾，使用更安心。此外新機還加入Auto Cleaning功能，每次關機時會自動進行30分鐘乾燥功能，去除機內未排走的多餘水分，防止水氣積聚黏附細菌；至於室外機亦採用抗銹蝕金屬散熱片，並在熱交換器的表層加上抗銹蝕塗料和親水性塗層，令機件更耐用。LG雙迴轉變頻分體式冷氣機1匹、1.5匹與2匹，分別售7,580、8,580及9,980港元，現已上市。

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