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勿輕視！糖尿病前期年輕化
1 小時前
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勿輕視！糖尿病前期年輕化
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現時全港糖尿病患者逾49萬人，8年間的患者增幅達47%。在25至40歲年齡層中，每六個就有一個年輕人患有糖尿病前期，有年輕化趨勢。內分泌及糖尿專科醫生林景欣表示，年輕患者大多未有正視糖尿病前期問題，以致病情惡化，可見年輕化趨勢絕對不容忽視。

糖尿病前期指患者在確診患有糖尿病前的一段時間，血糖指數持續偏高，又稱「血糖踩界」。何謂「血糖踩界」？參考美國糖尿協會(ADA)的三項血糖數值，分別是空腹血糖水平、口服葡萄糖耐量測試及糖化血色素，如任何一組數值超出標準，就是糖尿病前期。

留意糖化血色素

三項血糖指標中，糖化血色素(HbA1c)較能反映及監測患者的情況。當血液中的葡萄糖進入紅血球，與紅血球內的血色素結合，就會形成糖化血色素。由於紅血球壽命一般為2至3個月，所以糖化血色素能更全面反映患者在過去2至3個月的血糖平均水平。據研究顯示，每降低1%的糖化血色素能相應減低患病風險，例如減低心肌梗塞發生率14%、視網膜出血率37%及死亡風險21%等。長遠來說，高危一族應定期接受血糖檢查，以預防病情惡化或引致其他疾病的風險。

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林景欣指年輕患者大多未有正視糖尿病前期問題，以致病情惡化。

正視相關風險

據統計，每年有4%至6%的糖尿病前期患者會確診糖尿病。患者的胰臟功能會持續下降，最終導致胰臟永久受損，需要長期配合藥物治療以控制病情。

糖尿病前期患者亦較容易患上腎功能衰竭和糖尿病眼等併發症，及早治療可延遲二型糖尿病的發病率及其併發症。林景欣補充，「有糖尿病家族病史或肥胖問題者有較高風險患上糖尿病前期，他們對胰島素的敏感度較低，因此血糖會偏高，要多加注意。」

從健康生活做起

長遠建立良好的健康生活方式，有助降低患上糖尿病的風險。運動有助改善胰島素阻抗性，從而維持或減低血糖水平，減低血壓及控制膽固醇水平。林景欣建議可做全身或帶氧運動，「最好每星期至少做3至5次運動，每次30至45分鐘，平均一周達150分鐘最為理想。」飲食方面，宜少食多餐及低脂清淡為主。每當大量進食後，血糖指數會急升，少食多餐有利穩定血糖。同時，由於纖維素可延長身體吸收碳水化合物的時間，減低對胰島素的需求，實行高纖飲食亦有助穩定血糖。

另一方面，煙酒等不良習慣亦要避免。吸煙會增加患上二型糖尿病的風險，長遠更會引致癌症及心血管疾病等；而酒精會令胰島素和降血糖藥於短時間內發揮過強藥效，引致血糖過低等問題，少飲為妙。

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少食多餐和高纖飲食有助穩定血糖。

應用程式自主健康

近年坊間推出不少協助管理健康的手機應用程式，幫助糖尿病前期人士控制血糖。林景欣認為，「患者可以了解健康資訊例如飲食及運動的要求，亦可以記錄血糖指數，觀察血糖表現，而且提醒用戶運動等功能，均為患者治療帶來正面的輔助作用。」

勿輕視！糖尿病前期年輕化

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/勿輕視！糖尿病前期年輕化-290152
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