水果原隻食 可助血糖控制

糖尿病對健康可以帶來影響，有研究顯示，經常進食完整的水果，而非果汁或乾果，可以減低患上二型糖尿病的風險，並且可能有助改善對葡萄糖的耐受性及胰島素的敏感度，從而預防糖尿病發生。

根據該項刊載在《Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》，研究人員共跟進了澳洲逾7,600名參加者的健康資料，透過分析他們進食水果的分量和種類等，以了解食用水果與糖尿病的關係。結果發現，在5年跟進期間，進食大量水果的群組，患糖尿病的風險較低，例如每日進食兩份水果的人，患糖尿病的風險比只吃半份水果的人低36%，而胰島素敏感性及葡萄糖耐受性都較佳。不過，水果的好處只限於原個食用，若以果汁代替則不能為血糖控制帶來益處。

研究人員認為，由於大部分原個水果都屬低升糖指數，並有豐富的纖維和果膠等，相信是幫助控制血糖的原因。學者強調，有助預防及控制糖尿病的健康飲食模式應含豐富的全穀物、水果和蔬菜、堅果和豆類，酒精只能適度飲用；而精製穀物、紅肉和加工肉類，以及含糖飲料則宜盡量少吃。