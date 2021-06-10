Am730
Am730
Am730
Am730
Health
糖尿病
水果原隻食 可助血糖控制
3 小時前
#Hashtags
原隻水果果汁乾果二型糖尿病血糖葡萄糖耐受性胰島素敏感度低升糖指數纖維果膠
水果原隻食 可助血糖控制
news-images
每日進食兩份水果的人，患糖尿病的風險比只吃半份水果的人低36%。(互聯網圖片)

糖尿病對健康可以帶來影響，有研究顯示，經常進食完整的水果，而非果汁或乾果，可以減低患上二型糖尿病的風險，並且可能有助改善對葡萄糖的耐受性及胰島素的敏感度，從而預防糖尿病發生。

根據該項刊載在《Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》，研究人員共跟進了澳洲逾7,600名參加者的健康資料，透過分析他們進食水果的分量和種類等，以了解食用水果與糖尿病的關係。結果發現，在5年跟進期間，進食大量水果的群組，患糖尿病的風險較低，例如每日進食兩份水果的人，患糖尿病的風險比只吃半份水果的人低36%，而胰島素敏感性及葡萄糖耐受性都較佳。不過，水果的好處只限於原個食用，若以果汁代替則不能為血糖控制帶來益處。

研究人員認為，由於大部分原個水果都屬低升糖指數，並有豐富的纖維和果膠等，相信是幫助控制血糖的原因。學者強調，有助預防及控制糖尿病的健康飲食模式應含豐富的全穀物、水果和蔬菜、堅果和豆類，酒精只能適度飲用；而精製穀物、紅肉和加工肉類，以及含糖飲料則宜盡量少吃。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/水果原隻食-可助血糖控制-271940
#Hashtags
原隻水果果汁乾果二型糖尿病血糖葡萄糖耐受性胰島素敏感度低升糖指數纖維果膠

瞓得差令糖尿病患者早死風險增87%

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
瞓得差令糖尿病患者早死風險增87%
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多