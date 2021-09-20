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糖尿病前期 把握逆轉時機
3 小時前
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糖尿病前期 把握逆轉時機

糖尿病是香港主要的慢性疾病之一，現時全港15歲及以上人口就有5.5%患有糖尿病。很多市民對糖尿病耳熟能詳，但又有多少人聽過糖尿病有前期階段？內分泌及糖尿科專科醫生歐陽亦璋指出，不少患者輕視了糖尿病前期，以致錯過控制病情的最佳時機，繼而發展成糖尿病，甚至可能面對各種併發症。

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培養良好的飲食習慣和維持恆常運動有助預防糖尿病。
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歐陽亦璋指不少患者忙於工作，加上身體並無不適，很容易輕視糖尿病前期甚至糖尿病。

 糖尿病前期是指在正式診斷患有糖尿病前的一段時間內，血糖指數持續偏高，反映身體健康狀態正在變化或出現異常。市民能透過身體檢查檢測三項血糖數值，包括空腹血糖值、口服糖耐量測試及糖化血紅素(HbA1c)，如以上任何一項數值超出水平範圍，一般來說即屬糖尿病前期。

觀察數值趨勢

血糖數值除了讓病人對自己的健康狀態有基本了解外，亦能反映胰臟功能。在正常進食後，胰臟會釋出胰島素幫助葡萄糖進入身體細胞，再轉化成能量，而血糖水平亦會隨之下降。診斷糖尿病前期取決於胰臟的負荷能力，雖然在糖尿病前期階段胰臟功能可以勉強負荷，但若置之不理，久而久之便可能發展成糖尿病。
歐陽亦璋認為，很多患者過於著重血糖數值是否超標，往往忽略了其他健康因素，「病情不能透過一次檢查就作出診斷，而是需要長時間觀察數值的趨勢，並且配合其他風險因素如血壓及膽固醇等再作評估。」高風險人士應定期去做身體檢查，並諮詢醫生的意見。


三高肥胖風險高

肥胖是增加患上糖尿病前期的其中一大風險因素。根據研究顯示，在2006年至2014年間，香港糖尿病的整體患病率由7.21%大幅上升至10.29%。都市人不良的生活習慣，例如缺乏均衡飲食及運動等，令脂肪積聚，導致身體荷爾蒙失調，造成胰島素抗性，令胰臟需要釋出更多胰島素來控制血糖，因而增加患病風險。歐陽亦璋提醒，45歲以上、家族有糖尿病病史或患有「三高」、肥胖等人士較容易出現糖尿病前期情況，應多加留意及定期做身體檢查。

培養良好習慣配合治療

糖尿病前期並不代表必定會患上糖尿病，然而部分患者會因為沒有明顯症狀而延誤治療。有研究指出，如患者沒有正視病情，5年內有25%的機率患上糖尿病，其中七成人最終成為糖尿病患者。同時，糖尿病亦可能會引致其他併發症及增加患上心血管疾病的風險。

患者或可以透過改善生活習慣和接受藥物治療來控制病情。「當胰臟功能有所好轉，加上其他的風險愈低，治愈的機會就愈大。」歐陽亦璋續指，培養良好的飲食習慣和維持恆常運動有助預防糖尿病。如果市民出現體重變輕、經常感到口渴或容易受感染等糖尿病症狀，更應盡早向醫生查詢，把握治療時機。

糖尿病前期 把握逆轉時機

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/糖尿病/糖尿病前期-把握逆轉時機-285854
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