互聯互通｜南向債券通下周五開通 每日限200億人幣

繼上周公布跨境理財通後，債券通「南向通」亦落實推出，金管局總裁余偉文指，南向通將於本月24日(下周五)正式實施，但將設年度總額度為不超過5,000億元人民幣，以及每日額度不超過200億元人民幣，日後將會因應市況及需求而作出調整。

南向通參與者暫定為經中國人民銀行認可的41家公開市場業務一級交易商，如大中型銀行、合格境內機構投資者(QDII)和人民幣合格境內機構投資者(RQDII)也可通過「南向通」開展境外債券投資。投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券，起步階段將以現券交易為主，交易對手方暫定為香港金管局指定的市場莊家，相關名單稍後公布，約涉十多間。

滙豐資本市場業務大中華區業務主管陳紹宗指，南向通為內地投資者開拓進入國際債券市場的嶄新渠道，為内地資本帳戶開放的又一里程碑。同時有助推進香港的一級和二級債劵市場發展。離岸債券對尋求多元化投資組合的内地投資者甚具吸引力，因此預料隨著市場不斷發展，會吸引更多世界各地的債券發行人於香港發債。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，隨著進入和流出內地市場的雙向資本流繼續增加，預計南向通可投資的債券類別和額度日後將逐漸擴大。