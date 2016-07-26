企業放榜｜迅銷全年多賺88% 派息240日圓

經營UNIQLO等品牌的迅銷(6288)指，截至今年8月底全年純利1,698.4億日圓(約116.5億港元)，按年飆88%，營業額2.1萬億日圓，揚6.2%，經營溢利升66.7%，至2,490億日圓，每股盈利1,663.12日圓，每股末期派息240日圓，全年派息480日圓。

期內日本UNIQLO收益8,426億日圓，多4.4%，經營溢利漲17.7%，至1,232億日圓，同店銷售升3.6%。海外UNIQLO期內營業額9,301億日圓，飆10.2%，經營溢利升1.2倍，至1,112億日圓，在新冠肺炎疫情影響較低的大中華地區經營溢利大幅增長，相關地區收益5,322億日圓，揚16.7%，經營溢利飆52.7%，至1,002億日圓，創新高。

明年純利料1750億日圓

該股預期截至明年8月底全年純利為1,750億日圓，即按年多3%，預期營業額2.2萬億日圓及經營溢利2,700億日圓，分別增3.1%及8.4%。全年股息料派520日圓。預料上半年度受新冠肺炎疫情未歇，因而將持續受到出行限制、暫時歇業等因素影響；可預見到來自生產及運輸延遲的部分影響，因此預計將錄得收益及經營溢利雙雙下降。下半年度，預計疫情相關限制政策將放緩，營業得以恢復正常，故預期可帶動收益增長及經營溢利大幅增長。

在門店總數方面，預計截至2022年度底，日本UNIQLO門店數量將為810間，海外UNIQLO門店將為1,632間，GU料達459間，全球品牌事業分部門店數量

將達到773間，集團整體門店總數預計達到3,674間。